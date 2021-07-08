15 ay hapis cezası alan eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma polise teslim oldu - Son Dakika

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, "mahkemeye itaatsizlik" gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından memleketi Kwazu Natal eyaletinin Nkandla bölgesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Jacob Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz 29 Haziran'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından polise teslim oldu. Memleketi Kwazu Natal eyaletinin Nkandla bölgesinde teslim olan Zuma, polis tarafından gözaltına alındı. Jacob Zuma'nın kızı Dudu Zuma-Sambudla, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda babasının hapishaneye doğru yola çıktığını ve moralinin yüksek olduğunu belirtti.

Zuma mahkeme kararının ardından teslim olmayı reddetmişti, ancak Jacob Zuma Vakfı tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada Zuma'nın teslim olmaya karar verdiği duyuruldu. Zuma'nın mahkeme kararı kapsamında 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece yarısından önce teslim olması gerekirken, polis tarafından kendisine yapılan uyarıda teslim olmaması durumunda tutuklanacağı belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Güney Afrika'da Zuma'nın devlet başkanlığı dönemindeki yolsuzluk suçlamaları kapsamında iş adamlarıyla siyasetçiler arasındaki ilişkiler ve Zuma'nın danışmanları soruşturuluyor. Soruşturmada daha önce bir kez ifade veren Zuma, bu yılın başlarında bir kez daha çağrıldığı ifadeye gitmemişti. Zuma'nın ifade vermektense hapse girmeye hazır olduğunu söylemesi üzerine Anayasa Mahkemesi devreye girmişti. Zuma, yolsuzluk iddialarının ardından gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de görevinden istifa etmişti. - CAPE TOWN