15 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre, Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Nazilli Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan hakkında 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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