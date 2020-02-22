15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika

15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu

46 dakika önce

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen 35 yaşındaki Burhan Aykurt olayında yeni bir gelişme yaşandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde "İzmir'e gideceğim" diyerek evden ayrıldıktan sonra 15 aydır kayıp olan Aykurt'un cesedi ormanlık alanda bulundu.

Müge Anlı programında günlerdir işlenen 35 yaşındaki Burhan Aykurt olayında önemli gelişmeler yaşandı. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Burhan Aykurt'un cesedi ormanlık alanda bulundu.

CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Muğla'nın Fethiye ilçesinde " İzmir'e gideceğim" diye evden ayrıldıktan sonra 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'un cesedi ormanlık alanda bulundu.

Dalaman'ın Kavacık Mahallesi'nde ormanlık alanda bir çoban, erkek cesedi görmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin üzerinde yaklaşık 15 aydır aranan Burhan Aykurt'a ait olduğu belirlenen kimlik bulundu. Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA KATILMIŞLARDI

Özel şirkette dağıtım elemanı olarak çalışırken, yıllık izine ayrılıp 'İzmir'e gidiyorum' dedikten sonra ortadan kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt için ağabeyi Mahmut Aykurt, Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına çıkmıştı. Müge Anlı'nın sorularına çelişkili cevaplar vermesi üzerine Burhan Aykurt'un cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde durulmuştu. Son olarak Mahmut Aykurt, programa çıkmama kararı almıştı.

15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu
Müge Anlı, Fethiye, Muğla, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'in iki yeni feribotundan birinin adı Fethi Sekin olacak
İdlib şehidinin babası, acı haberi akraba ziyaretinde aldı A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi Macron ve Merkel, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de ateşkes istedi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 01:25:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]