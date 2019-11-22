Son Dakika Haberleri: 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
Son Dakika 3. Sayfa 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu - Son Dakika

15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iddiaya göre 15 aylık bebek su dolu kovaya düştü.

15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iddiaya göre 15 aylık bebek su dolu kovaya düştü. Talihsiz bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay, ilçeye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 aylık Nurbanu Kazak isimli bebek annesi mutfaktayken odada yalnız kaldığı sırada oyun oynarken su dolu kovaya düştü. Bir süre sonra odaya giren anne, bebeği düştüğü kovadan çıkardı. Annenin çığlıkları üzerine ailenin diğer fertleri de toplandı. Hareketsiz kalan bebek için 112 acil ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil ekipleri, ilk müdahale sonrasında bebeği Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan bebek hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Karacadağ, Siverek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:45 Kaynak: İHA
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15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
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