15 Ayrı Adreste Eş Zamanlı Yapılan Aramada Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirilmiştir - Son Dakika

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Jandarmanın Dedektifleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu;

Samsun ili Bafra İlçesinde 03. 06. 2021 günü uyuşturucu madde imal ve ticareti kapsamında 15 ayrı adreste eş zamanlı yapılan arama neticesinde;

126 gr Bonzai, 2 Kök Kenevir Bitkisi, 7 gr Kenevir Tohumu, 5 Adet Sentetik Ecza, 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 1 Adet Kuru Sıkı Tabanca, 4 Adet Av Tüfeği, 7 Adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı, 10 Adet Cep Telefonu, 11 Adet SIM Kart 2. 530 TL suçtan elde edilen paraya el konulmuş olup, olayla ilgili 8 şahıs tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.