15 ayrı dosyadan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Batman'da yakalandı - Son Dakika

15 ayrı dosyadan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Batman'da yakalandı

Batman'da asayiş denetiminde yakalanan hükümlü suç makinası çıktı.

Batman'da asayiş denetiminde yakalanan hükümlü suç makinası çıktı. Kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen asayişin sağlanması ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışma kapsamında Gaziantep, Denizli, Tatvan ve İstanbul'da konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, mala zarar verme gibi 15 ayrı dosyadan toplam 21 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan S.A. ekiplerce yakalandı. S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Son Dakika

Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu

Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı

Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş

Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi

Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler

Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu