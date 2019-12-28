15 ayrı suçtan aranan firari yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 15 ayrı suçtan aranan firari yakalandı - Son Dakika

15 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde işlediği 15 ayrı suç dosyasından aranan kişi, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

15 ayrı suçtan aranan firari yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde işlediği 15 ayrı suç dosyasından aranan kişi, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri Pınarbaşı İlçe Jandarma ekiplerinin ihbarıyla harekete geçti. Yapılan teknik takibi sonucu, hakkında "Dolandırıcılık, Irza Geçme, Mala Zarar Verme, Cinsel Taciz ve Güveni Kötüye Kullanmak" suçlarından 15 ayrı dosya bulunan Lütfi Ş.'nin adresi tespit edildi. İslahiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle kesinleşmiş cezası da bulunan Lütfi Ş.'yi yakalayarak ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.


Adli işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP

Kayseri Pınarbaşı, Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:24 Kaynak: İHA
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