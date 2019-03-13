15 Ayrı Suçtan Aranıyordu, Otogarda Yakalandı
18 dakika önce
ESKİŞEHİR'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının yanısıra 15 ayrı suçtan aranan Cengiz Y., polis ekiplerince otogarda yakalanarak gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının yanısıra 15 ayrı suçtan aranan Cengiz Y., polis ekiplerince otogarda yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri otogarda şüpheli kişiler üzerine uygulama yaptı. Ekipler, otobüsten inerek şüpheli hareketler sergileyen Cengiz Y.'yi durdurup genel bilgi taramasından geçirdi. Yapılan incelemede Cengiz Y.'nin İzmir
Ağır Ceza Mahkemesi'nce silahlı gasp suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının yanısıra aralarında kapkaç, yağma, kasten yaralama, yankesicilik, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 15 ayrı yakalama kararı olduğu tespit edildi. Cengiz Y., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. - Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:00 Kaynak: DHA
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