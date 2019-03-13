Son Dakika Haberleri: 15 Ayrı Suçtan Aranıyordu, Otogarda Yakalandı

15 Ayrı Suçtan Aranıyordu, Otogarda Yakalandı

18 dakika önce

ESKİŞEHİR'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının yanısıra 15 ayrı suçtan aranan Cengiz Y., polis ekiplerince otogarda yakalanarak gözaltına alındı.

15 Ayrı Suçtan Aranıyordu, Otogarda Yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının yanısıra 15 ayrı suçtan aranan Cengiz Y., polis ekiplerince otogarda yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri otogarda şüpheli kişiler üzerine uygulama yaptı. Ekipler, otobüsten inerek şüpheli hareketler sergileyen Cengiz Y.'yi durdurup genel bilgi taramasından geçirdi. Yapılan incelemede Cengiz Y.'nin İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nce silahlı gasp suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının yanısıra aralarında kapkaç, yağma, kasten yaralama, yankesicilik, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 15 ayrı yakalama kararı olduğu tespit edildi. Cengiz Y., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:00 Kaynak: DHA

Terörle Mücadele Şubesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Polis, Eskişehir, Güncel
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