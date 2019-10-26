15. Ayvalık Uluslararası Zeytin Festivali

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali" kapsamında, sembolik zeytin hasadı yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen festivalde, Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal'ın ev sahipliğinde zeytin hasadı gerçekleştirildi.

Sembolik zeytin hasadının yapıldığı etkinlikte, daha sonra makinelerle sıkılan zeytinler, zeytin yağına dönüştürüldü.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, etkinlikte yaptığı açıklamada, festivalin düzenlenmesinden dolayı çok memnun olduğunu dile getirdi.

Yazıcı, herkesin Balıkesir'deki özel lezzetleri gelip tatması gerektiğini vurgulayarak, Edremit Körfezi'nde yetişen zeytinyağlarını bütün dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise şenliğin kentte geleneksel hale geldiğini söyledi.

Ayvalık'ın zeytin konusunda büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ayvalık, zeytin ve zeytinyağının tanıtımını üstlenmiş bir bölgemizdir. Ben burada zeytin ve zeytinyağı ile geçinen herkese başarılar diliyorum. Bereketli ve bolluk dolu bir sene geçirmelerini diliyorum. Bu sene mahsulümüz oldukça fazla. İnşallah zeytin ve zeytinyağımız bu sene hak ettiği değeri bulur ve herkesin cebine de bereket girer."

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de zeytin hasadının herkese bereket getirmesini dileyerek, "Ümit ediyorum ki zeytin ve zeytinyağı sektörünün yaşamış olduğu tüm sıkıntıları bu tür hasat şenlikleriyle dile getirerek ortadan kaldırılmasına vesile olunur. Başta Ayvalık olmak üzere ülkemizdeki zeytin ve zeytinyağının hak ettiği değeri bulmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Festivale, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Sıray, Ayvalık Ziraat Odası Meclis Başkanı Ersan Adli, zeytin üreticileri, zeytin sanayicileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.