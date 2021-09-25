Festivale, yurt dışından Bosna Hersek, Kuzey Makedonya , Kosova , Arnavutluk, Karadağ , Hırvatistan , Bulgaristan , Sırbistan ve Yunanistan katılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı festival kapsamında 25 Eylül- 3 Ekim tarihleri arasında İzmir'in farklı noktalarında konserler, paneller, defileler, sergiler düzenlenecek.

Meydanı dolduran sanatseverler şarkılara dans ve halaylarla eşlik etti.

Gündoğdu Meydanı 'nda düzenlenen konserde Hanka Paldum, Bosna Hersek'in geleneksel müzik tarzı olan sevdalinka eserleri seslendirdi.

15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali'nin açılış konserini Bosna Hersekli sanatçı Hanka Paldum, verdi.

Son Dakika › Güncel › 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali'nin açılış konseri yapıldı - Son Dakika

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