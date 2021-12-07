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15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı - Son Dakika

15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı

07.12.2021 16:43

Zeytinburnu'nda dini nikahlı eşini gece uyurken 15 balta darbesiyle öldüren Fazilet Azimi'nin yargılanması sürüyor. Daha önce kocasını öldürdüğünü kabul eden sanık Azimi ifadesini değiştirerek, "Kocama polis öldürücü darbeyi vurdu" ifadesini kullandı.

Zeytinburnu'nda 24 Kasım 2019 günü gece saatlerinde dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i (57) balta ile öldüren yabancı uyruklu Fazilet Azimi'nin (29) davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Bakırköy Profesör Doktor Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne bağlı adli servis biriminde tedavi gören tutuklu sanık Fazilet Azimi hazır bulundu.

"KOCAMI EVE GELENLER KATLETTİ"

Duruşmada söz verilen Azimi "Bir şey söyleyeceğim sizin için sürpriz olacak bu söylediğim. Kocamı darp ettim fakat ben katletmedim. Kocamı eve gelen polis katletti. Ben eşimi darp ettikten sonra ölmesin diye ambulans ve polis çağırdım. Eve gelen bir polis bana baltanın yerini sordu, ben de gösterdim. Polis baltayı eline aldı ve kocamın beynini dağıttı. Öldürücü darbeyi vurdu. Çocuklarımın yaşları küçük, benim onların yanında olmam lazım. Katil dışarıda çocuklarım için endişeleniyorum. Ben dışarı çıksam da can güvenliğim olmayacak" şeklinde konuştu.

Kocasını uyurken baltayla öldüren kadın, mahkemede suçu polise attı

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fazilet Azimi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DAHA ÖNCEKİ İFADESİNDE SUÇUNU KABUL ETMİŞTİ

Öte yandan Fazilet Azimi daha önce yaptığı savunmasında maktul eşinin kendisini darp ettiğini söylemişti. Azimi öldürüleceğinden korktuğu için eylemi gerçekleştirdiğini savunmuştu.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Kasım 2019'da Zeytinburnu'nda meydana gelen olay anlatılmıştı. Olay günü saat 21: 00 sıralarında maktulün eve geldiğinin açıklandığı iddianamede, sanığın çocuklarının ve eşinin uyumasını beklediği, maktulün uyumasının ardından gece saat 03: 30 sıralarında eşinin uyuduğu odaya geldiği belirtilmişti. Sanığın burada beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak eşine 15 kez balta ile vurduğu ve maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği de iddianamede açıklanmıştı. Azimi'nin 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti.

15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Öğretmenler Günü, Zeytinburnu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı - Son Dakika
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