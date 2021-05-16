15 belediye başkanı İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek verdi - Son Dakika

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile 10 ilçe ve 4 belde belediye başkanı, İyidere ilçesinde yapılacak lojistik merkezinin inşasında kullanılmak üzere İkizdere ilçesinde açılacak Cevizlik Taş Ocağına destek verdiklerini bildirdi.

Başkan Metin, beraberinde AK Parti'li, MHP'li ve bağımsız belediye başkanlarıyla Cevizlik Taş Ocağı bölgesine giderek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Metin, burada yaptığı açıklamada, Rizelilerin çevreye önem verdiğini, burasıyla ilgili konuşması gerekenlerin bölge halkı olduğunu, onların çevre hassasiyetinin farklı kesimlerce başka mecralara çekilmek istendiğini söyledi.

İyidere Lojistik Merkezi'nin stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Metin, merkez için Hopa'dan Arsin'e kadar çalışma yapıldığını, en uygun bölge seçilen Cevizlik Taş Ocağından taş çıkarılmasına karar verildiğini dile getirdi.

Metin, Rizelilerin bölgeyi yeşil tutmak için var güçleriyle çalıştığının altını çizerek, "Burada yaşayan insanlar bu çevreyi korudu." dedi.

Taş ocağı olarak işletilecek alanın gelecek hafta direklerle belirleneceğini kaydeden Metin, "Vatandaşlarımızın oto kontrolü gibi adeta hangi alanda çalışıldığı görülmüş olacak. Bölgede 2 yıl durup çekilme yapılacak. Devletin uhdesinde taş alınıp İyidere'ye getirilecek, taş ocağı işletmeciliği yapılmayacak." diye konuştu.

Metin, arıcılık, çay tarımı, su kaynağı ve çevresel etkiler ile ilgili garantilerin verildiğini aktardı.

Bölgede başka taş ocaklarının da işletildiğine işaret eden Metin, şunları söyledi:

" Akdeniz, Ege sahillerinde bu kadar orman tahrip edilirken yandaşlarına tepki göstermeyen insanların buralara toplanıp çevrecilik postuna bürünerek bir şeyler aramaları bizi, başkanları üzmüştür, Rizeli vatandaşları da üzmüştür. Kaç tane bu ülkede ağaç kesildiğinin peşinden koşmak yerine bu ülkeye kaç tane ağaç dikildiğinin peşinde koşsanız daha faydalı olacaksınız. Son 20 yılda Avrupa'da ağaç dikme konusunda birinci ülke Türkiye'dir."

Rize Belediye Başkanı Metin, Türkiye'nin benzer oyunları çok gördüğünü, İstanbul'daki köprüler, Rize Havalimanı yapılırken de aynı tepkilerin olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz size Rize'den fidan verelim, Türkiye'nin çölleşen yerlerine götürüp dikin, çevrecilik adına bir şey yapmış olursunuz. Bu ülkenin kesilen ağaçları ile değil, dikilen ağaçları ile uğraşan insanlara ihtiyacı var. Üzüntümüz, çevreci söylemleri ile buraya gelmeyin."

Metin, konuşmasının ardından bölgedeki vatandaşlarla görüştü.

Bölge halkının hassasiyetinin kendi hassasiyetleri olduğunu vurgulayan Metin, yaklaşık 2 saatlik görüşmenin ardından beraberindeki belediye başkanlarıyla bölgeden ayrıldı.