15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika

15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

7 saat önce

Gaziantep'te bir araç ve ikamette yapılan aramada 15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.

15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te bir araç ve ikamette yapılan aramada 15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'ndeki bir araçta ve ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 15 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ve 48 kilogram paketlenmeye hazır halde gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:03 Kaynak: İHA
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