15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te bir araç ve ikamette yapılan aramada 15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'ndeki bir araçta ve ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 15 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ve 48 kilogram paketlenmeye hazır halde gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP