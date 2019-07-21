15 bin adayın YKS'de 'sıfır çekmesi' sonrası eleştiri: Temel beceri eğitimi eksik
19 dakika önce
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın temel yeterlilik testine giren 2 milyon 390 bin 491 aday arasından 14 bin 971 kişinin hiçbir soruyu yapamayarak “sıfır çekmesi”, eğitim sistemine dair eleştirileri de gündeme taşıdı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) temel yeterlilik testine giren 2 milyon 390 bin 491 aday arasından 14 bin 971 kişinin hiçbir soruyu yapamayarak "sıfır çekmesi", son dönemde birçok kez revizyona uğrayan eğitim sistemine dair eleştirileri de gündeme taşıdı.
ÖSYM'nin hesaplama yöntemine göre, "sıfır çekmek" tabiri, yaygın kanının aksine, tüm soruları yanlış yapmak değil, testlerde 0,5 netten daha az yapmak anlamına geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:52
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