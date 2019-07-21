Son Dakika Haberleri: 15 bin adayın YKS'de 'sıfır çekmesi' sonrası eleştiri: Temel beceri eğitimi eksik
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15 bin adayın YKS'de 'sıfır çekmesi' sonrası eleştiri: Temel beceri eğitimi eksik

19 dakika önce

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın temel yeterlilik testine giren 2 milyon 390 bin 491 aday arasından 14 bin 971 kişinin hiçbir soruyu yapamayarak “sıfır çekmesi”, eğitim sistemine dair eleştirileri de gündeme taşıdı.

15 bin adayın YKS'de 'sıfır çekmesi' sonrası eleştiri: Temel beceri eğitimi eksik, System.String[]
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) temel yeterlilik testine giren 2 milyon 390 bin 491 aday arasından 14 bin 971 kişinin hiçbir soruyu yapamayarak "sıfır çekmesi", son dönemde birçok kez revizyona uğrayan eğitim sistemine dair eleştirileri de gündeme taşıdı.

ÖSYM'nin hesaplama yöntemine göre, "sıfır çekmek" tabiri, yaygın kanının aksine, tüm soruları yanlış yapmak değil, testlerde 0,5 netten daha az yapmak anlamına geliyor.
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:52 
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