15 bin araç aynı platforma buluşturuldu - Son Dakika

15 bin araç aynı platforma buluşturuldu

12.11.2020 14:20
15 bin araç aynı platforma buluşturuldu, System.String[]

Tur Assist, bünyesinde bulunan araç kiralama şirketi Rigorent'i yeniledi.

Tur Assist, bünyesinde bulunan araç kiralama şirketi Rigorent'i yeniledi.

Tur Assist, kurum içinde doğan proje ile elindeki ikame araç parkını daha verimli kullanmak ve tedarikçilerini desteklemek için yeni bir projeye imza attı. Şirketin bünyesinde faaliyet gösteren Rigorent, bu bakış açısıyla yeniden yapılandırılırken dijital platformu ise A'dan Z'ye yenilendi.

Araç sayısı 2 binden 15 bine çıktı

Projenin kurum içi girişimcilik inisiyatifi olarak küçük bir yatırımla hayata geçirildiğini ifade eden Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, "Ekonomik rekabet ortamında kurum içinden çıkan projeler çok değerli oluyor. Düşük yatırım maliyetleriyle var olan potansiyel hayata geçirilebiliyor. Bizim Rigorent'i yenilemeye karar verme hikayemiz ise buna çok güzel bir örnek. Şirket olarak, ikame araç hizmetinden dolayı elimizde binlerce araçtan oluşan parkımız bulunuyor. Ancak bu araçlar arıza ya da kaza olmadığı durumlarda kullanılmıyor. Bunun dışında araç kiralama hizmeti veren markamız da bünyemiz içinde faaliyet gösteriyor. 2019 yılı itibariyle yaklaşık 2 bin kiralık araç ile verilen bu hizmetimizin temelini ise tedarikçi araç kiralama firmalarımızı destekleme amacı oluşturuyordu. Bu sağladığımız hizmeti daha faydalı bir şekilde nasıl sunabileceğimiz noktasında geliştirilebilir yönlerini detaylıca ele aldık. Araç kiralama markamızı yenileme kararımız ile hem tedarikçilerimizi desteklemeyi sürdürmeyi hem de kendi ikame araç parkımızı aynı dijital platformda birleştirmeyi planladık. Böylece kiralık araç sayısını 2 binden 15 bine çıkarmış olduk. Bunu yaparken de sıfırdan bir şirket kuruyor mantığıyla Rigorent tecrübesini birleştirdik. Ayrıca hizmet kalitesini bir standarda getirerek tüketiciye de güvenebileceği şeffaf bir platform sunduk. Küçük bir yatırım ile yaklaşık 15 bin araçlık kiralık oto filosu oluşturduk" dedi.

Rigorent'in kullanım kolaylığı ile dikkat çektiğini ifade eden Yener, "Markamız bilinen bir marka ve bu özelliğimizi yeni teknoloji ile birleştirdik. Örnek vermek gerekirse diğer dijital platformlar ile karşılaştırdığımızda rezervasyon süresi çok hızlı, yaklaşık 1,5 dakikadan önce işlem gerçekleşiyor. Ayrıca en hızlı ara yüze sahip. Kullanıcı her işlem aşamasında ayrı bir sayfanın yüklenmesini beklemeyeceği gibi tek bir sayfada tüm süreci çok hızlı bir şekilde tamamlayacak" dedi.

Yener, araç kiralama anındaki hizmetler hakkında da şu bilgileri paylaştı: "En büyük sorun aracı alırken ya da teslim ederken yaşanıyor. Biz bu iki işlem için de 'Vale' çözümü sunuyoruz. Teslim edecek ya da teslim alacak kişiyi uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz. Teslimat görevlisinin nerede olduğu, ne kadar sürede geleceği gibi bilgileri öğrenmek için kiralama firmasıyla telefon trafiği yaşamıyorsunuz. Böylelikle özellikle havalimanlarında yaşanan kargaşa ortadan kalkıyor". - İSTANBUL

15 bin araç aynı platforma buluşturuldu

Kiralık araç, Gİrişimcilik, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 15 bin araç aynı platforma buluşturuldu - Son Dakika Ekonomi


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