15 bin çocuğa güvenli internet eğitimi verilecek - Son Dakika

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin ortak projesi "Yarını Kodlayanlar" kapsamında ebeveynlerin ardından çocuklara da güvenli internet eğitimleri verilecek. Mart ayında başlayacak online eğitimlerle Türkiye genelinde 7-14 yaş arası 15 bin çocuğa kişisel verilerin önemi, siber zorbalık, dijital ayak izi gibi konularda kapsamlı bilgi sunulacak.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesinde güvenli internet eğitimlerine hız verildi. İlk kez geçen yıl ebeveynlere yönelik başlatılan güvenli internet eğitimlerinin erişimi çocukları da kapsayacak şekilde genişletildi. Mart ayında başlayacak online eğitimlerle Türkiye genelinde 7-14 yaş arası 15 bin çocuğa kişisel verilerin önemi, siber zorbalık, dijital ayak izi gibi konularda gönüllü eğitmenler tarafından bilgi verilecek. Yaklaşık 2 saat sürecek eğitimlerle çocuklarda siber güvenlik konusuna ilişkin farkındalık yaratılması hedefleniyor. Güvenli internet eğitimleri, "Yarını Kodlayanlar" kapsamında kodlama eğitimi alan tüm çocuklara açık olacak ve ayrı bir seans olarak düzenlenecek. Güvenli internet eğitimlerine yarinikodlayanlar.com web sitesinden de erişilebilecek.

PROJENİN KAPSAMINI HER YIL GENİŞLETİYORUZ

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

"Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 6 yıl önce başlattığımız 'Yarını Kodlayanlar' projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 226 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Projemizin kapsamını her yıl genişletiyoruz. Çocuklarımızın yanı sıra ebeveynlerin de dijital yetkinliklerini artırma hedefiyle aile buluşmaları düzenliyoruz. İlk kez geçen yıl ebeveynlere yönelik olarak başlattığımız güvenli internet eğitimlerini bu yıl çocuklarımız için de gerçekleştirme kararı aldık. Çocuklarımıza dijital dünyanın sadece olumlu etkilerini değil olumsuz ve önlem alınması gereken taraflarını da göstermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Dijital teknolojilerin özellikle çocuklar ve gençler tarafından güvenli ve olumlu yönde kullanılmasını sağlamak önem taşıyor. Bu açıdan bakıldığında, siber güvenlik konusunda erken yaşlarda kazanılacak farkındalığın kritik olduğuna inanıyoruz. Mart ayında başlayacak online eğitimlerimizde çocuklarımıza kişisel verilerin önemi, siber zorbalık, dijital ayak izi gibi konularda bilgi vereceğiz. 'Yarını Kodlayanlar' eğitimlerimizden yararlanan öğrencilere ayrıca duyuru yapıp onları güvenli internet eğitimine de çağıracağız. Önümüzdeki dönem hedefimiz 'Yarını Kodlayanlar' gönüllüleri vasıtasıyla bu eğitimleri 15 bin çocuğa ulaştırmak."

DİJİTAL DÜNYADAKİ TEHLİKELERİ ANLATMAMIZ GEREKİYOR

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu:

"Türkiye Vodafone Vakfı iş birliği ile başlattığımız ve binlerce çocuğun hayatına dokunan Yarını Kodlayanlar projemizin kapsamını her geçen gün arttırmanın haklı sevinci ve gururu içerisindeyiz. Pandemi ile çocukların dijital dünyada geçirdiği süre oldukça arttı. Bizler de dijital dünyanın verimli kullanımının yanı sıra tehlikelerini de anlatmamız gerektiğinin farkındayız. Bu yüzden projemizde ebeveynler için başlattığımız güvenli internet kullanımı eğitimlerinin hedef kitlesini genişleterek çocuklara da ulaşmayı planlıyoruz. Mart ayında başlayacağımız eğitimlerle birlikte, dijital ortamda yaşayabilecekleri sorunları ve ne gibi önlemler almaları gerektiğini çocuklara gönüllü eğitmenlerimiz aracılığıyla aktaracağız. Çocuklarımızı her açıdan, geleceğin dijital dünyasına hazırlamaya devam edeceğiz."

HEDEF 15 BİN EBEVEYN

"Yarını Kodlayanlar" kapsamında ebeveynlerin dijital yetkinliklerini geliştirme hedefiyle ilk kez geçen yıl düzenlenen aile buluşmalarında anne ve babalara 21. yüzyıl yetkinlikleri, dijital dünyada yararlanabilecekleri kaynaklar ve dikkat etmeleri gereken önemli konular aktarılıyor. Ebeveynler, bu eğitimler sayesinde dijital dünya hakkında bilmedikleri pek çok konu hakkında bilinçlendiklerini belirtiyor. Bugüne kadar 2067 ebeveyne güvenli internet eğitiminin verildiği projede önümüzdeki dönemde 15 bin ebeveyne ulaşılması hedefleniyor.

226 BİNİ AŞKIN ÇOCUĞA ULAŞILDI

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 226 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattı.