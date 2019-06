15 Bin dönüm arazi kullanılamaz halde

Kayseri'de yağan dolu nedeniyle bazı bölgelerde tarlaların ekilemez hale gelmesi ile ilgili konuşan Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Abdulkadir Güneş, "Çiftçimiz için en büyük önlem buraların Afet Bölgesi ilan edilmesidir" dedi.

Kayseri'de geçen haftadan beri etkili olan sağanak yağışlardan dolayı birçok bölgede sel meydana gelerek maddi hasarlara sebep oldu. Dün başlayan dolu yağışı ise ilçelerde tarlaları kullanılamaz hale getirdi. Özvatan ve Felahiye ilçesinde toplamda 15 bin dönümlük araziyi etkileyen dolu yağışından dolayı tarlalar ekilemez ve dikilemez hale geldi. Tarlalara çiftçilerle beraber giderek inceleme yapan Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Abdulkadir Güneş, sigortası olan çiftçilere hasarlarının ödeneceğini fakat olmayanlar için de önlem alınması adına bu bölgenin Afet Bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.



Meydana gelen yağışlarda can kaybının olmadığını fakat tarlaların çok büyük zarar gördüğünü söyleyen Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Abdulkadir Güneş, "Geçen hafta Pazar günü, Özvatan ilçemizin merkezine bağlı olan ekili ve dikili tarım alanlarında yüzde 100'e varan bir dolu zararı oldu. Biz de dün Belediye Başkanımızla, Ziraat Odası Başkanımızla, İlçe Tarım Müdürümüzle ve çiftçilerimizle birlikte dün giderek, tarlalarda inceleme yaptık. Orada doludan kaynaklı olarak, 10 bin dönüm arazi hiçbir şekilde ekilemez, dikilemez ve biçilemez gelmiş. Dün hala dolu erimemiş duruyordu orada. Ondan dolayı 10 bin dekar arazimiz Özvatan ilçemizde doludan zarar gördü. Akabinde Felahiye ilçemize bağlı Büyük Toraman'a geçtik. Orada da yaklaşık 5 bin dönüm arazi yüzde 100 zarar görmüş. Yine orada da çiftçilerimizle bir araya gelerek, sorunlarını dinledik. Şimdiye kadar doludan zarar gören çiftçilerimizin yoğunluğu Özvatan, Pınarbaşı ve Felahiye ilçemizde. Kocasinan ilçemizde selden dolayı mağdur olan çok çiftçimiz var. Özellikle Kocasinan'a bağlı olan Hasan Arpa, Yazır ve Akin mahallelerinde ama çok şükür aşırı derecede zarar yok. Birkaç ahır duvarı falan yıkıldı ama çiftçilerimizde bir şey yok. Dün de akşam üzeri yağıştan dolayı Himmetdede, Bayramhacılı ve Yuvalı mahallelerimize sel geldi. Orada da çadırlarda kalan tarım işçilerimizin çadırlarını sel bastı. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve AFAD Müdürümüz acil intikal ederek, Kızılay tarafından çadır kurularak işçilerimizin mağduriyetleri giderildi" dedi.



Sigortası olmayan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderileceğini ve zor dönemlerinde yanlarında olacaklarını söyleyen Abdulkadir Güneş, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda da, dolunun vurduğu yerler eğer sigorta kapsamındaysa, hasar tespit çalışmalarını Tarım Sigortası (TARSİM) eksperleri bugün yarın gidecekler ve çalışmalarını yapacaklar. Eğer sigorta yapılmış parsellerde zarar varsa, bu zarar çiftçilerimize TARSİM tarafından ödeniyor. Çünkü dolu, sel, yangın sigorta kapsamında var. Özvatan'daki çiftçilerimizin yüzde 70 kadarının sigortası yok. Sigortası olmayan hiçbir çiftçimizin hak iddia etme şansı yok ama bu hiçbir şey olmadığı anlamına gelmez. Sigorta yaptırılmayan yerlerde tarım müdürlüğümüz tespit çalışmalarını yapıyorlar ve Hasar Tespit Komisyonu kuruluyor. Hazırlanacak raporlar Ankara'ya gönderilecek"



Yaşananların bir afet olduğunu ve çiftçiler için alınacak en büyük önlemin zarar gören ve görecek alanların Afet Bölgesi ilan edilmesi olduğunu belirten Abdulkadir Güneş, "Bu bir doğal afet aynı Trabzon'da, Giresun'da olan afet gibi ve oradaki çiftçiler bizim insanımız. Biz her zaman çiftçimizin yanındayız. Eğer bu gidecek raporlar doğrultusunda, çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidermek için buraları Afet Bölgesi ilan ettirebilirsek, Tarım Bakanımız buraları Afet Bölgesi ilan ederse bu çiftçilerimizin zararı devlet tarafından karşılanır. Çünkü bu çiftçilerimizin orada 1 kilo dahi ne arpa ne buğday ekme şansları kalmamış. Bu insanların geriye dönük borçları da var. Bunlar da aynı zamanda ödenecek belki ertelenecek ama çiftçilerimiz şu aşamada ödeme gücüne sahip değiller. Kayseri'de de vekillerimiz, başkanlarımız, kaymakamlarımız ve sayın valimiz bu konuda duyarlıdır ve her an bizimle beraberler. Buralar Afet Bölgesi ilan edilirse belki tohum desteği verilebilir, belki maddi destek verilebilir. Yoksa buradaki çiftçilerin işlerini yapacak imkanı şu aşamada kalmadı. Zor günlerinde yanlarında olmak gerekir. Eğer olamazsak ve üretemezsek, çiftçilerimiz de sıkıntıya girer ve sıkıntılar çoğalır" dedi. - KAYSERİ

