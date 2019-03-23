Son Dakika Haberleri: 15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" Kampanyası

15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" Kampanyası

1 saat önce

Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 1500 çocuğa bisiklet hediye edildi.

15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet
Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 1500 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kilis 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü imza altına alınan kişilerin çocuklarına bisikletleri, Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi.

Kara, törende yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında kampanyanın bugün itibarıyla sona erdiğini söyledi.

Kampanya kapsamında şu ana kadar aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 15 bin çocuğa bisikletlerinin teslim edildiğini aktaran Hasan Kara, şunları kaydetti:

"Bu bisikletlere binmek için 3 şartımız var; birincisi karnede zayıf olmayacak ve bunu anneler babalar takip edecek. Teşekkür alan takdir, takdir alan da takdir almaya devam edecek. Diğer bir hususta kendi sigara içenler çocuklar tarafından engellenecek ve o sigara bıraktırılacak. Çünkü sigara kadar kötü, illet bir şey yok. Günde 10 paket sigara içen anne baba da çocuğunun sigara içmesini istemez. Çocuklar sigarayı en çok anne baba ve komşusundan görerek içiyorlarmış. Ayrıca, çocuklarımız her gün yürüyüş yolları ve diğer güvenli alanlarda en az bir saat sağlıklı yaşam için bisiklet sürecekler."

Kara, kampanya süresince kendilerinden desteğini esirgemeyen başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini de ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi "Benden Olamaz" Deyip DNA Testi Yaptırdı, Çocuğun Babası Bakın Kim Çıktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 14:00:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]