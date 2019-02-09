15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" Kampanyası Hedefi Aştı

Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyasıyla hedeflenenin üzerinde bisiklet dağıtıldı.

Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyasıyla hedeflenenin üzerinde bisiklet dağıtıldı.



Kampanyayla aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuğa daha bisiklet dağıtıldı.



Kilis 7 Aralık Stadyumu'nda düzenlenen törende çocuklara bisikletlerini Belediye Başkanı Hasan Kara verdi.



Kara, törende yaptığı konuşmada, sağlıklı nesiller yetişmesi için bisiklet dağıtımını önemsediğini belirtti.



"Gelecek nesillerin sağlıklı birer toplum olması için çalışmalarımıza devam diyoruz. " diyen Kara, "15 bin eve 15 bin bisiklet" sözlerini yerine getirmek ve bisikletsiz ev kalmaması için yola çıktıklarını ve sayıyı aşarak 16 bin bisiklet dağıttıklarını dile getirdi.



Kara, "Bu projemizle çocuklarımızı mutlu etmenin tarif edilemez duygusunu yaşamaya ve paylaşmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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