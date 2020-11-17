15 bin kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi - Son Dakika

MALATYA'nın Darende ilçesinde, polisin kaçakçılara yönelik düzenlendiği operasyonda, 15 bin 486 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, Darende'de kaçakçılık yapıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin 486 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Polis, kaçak ürünlere el koyarken, 1 kişiye idari para cezası yazıldı.