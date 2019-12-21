15 bin kekik toprakla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 15 bin kekik toprakla buluştu - Son Dakika Ekonomi

15 bin kekik toprakla buluştu

6 saat önce

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 15 bin kekik fidanı toprakla buluştu.

15 bin kekik toprakla buluştu, System.String[]

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 15 bin kekik fidanı toprakla buluştu.


Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kilis Ağaçlandırma ve Toprak Şefliğince gelir getirici tür kapsamında 15 bin adet Kekik fidanı dikimi Başmağara köyünde gerçekleştirildi. Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, " Bu projenin Orman Köylülerimizin gelir seviyesini yükselmesine ve ek gelir sağlanmasına, yerinde kalkınmalarına destek olacağına ve Kilis yöresinde yetişen tıbbi aramotik bitkiler konusunda çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini" ifade etti. - KİLİS

Orman İşletme Müdürlüğü, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
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