15 bin kınalı keklik doğaya salındı

Kahramanmaraş Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Tesisinde yetiştirilen 15 bin kınalı keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya salındı. Üretilen kınalı kekliklerden 1.500'ü Kahramanmaraş'ta, 13.500'ü ise 20 ilde doğaya salındı. Kekliklerin doğaya salınması sonrası ekiplerin yaban hayatı koruma ve yasak avlanmalara karşı önlemlerinin arttığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kınalı, Güncel, Son Dakika

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