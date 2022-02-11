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15 bin lira dolandırılmaktan son anda jandarma kurtardı - Son Dakika

15 bin lira dolandırılmaktan son anda jandarma kurtardı

11.02.2022 14:45
15 bin lira dolandırılmaktan son anda jandarma kurtardı

MUĞLA'da İsmail Gökçe (52), telefonda kendisini 'polis' diye tanıtan dolandırıcının hesabına 15 bin lira yatırmak üzereyken, ATM'de jandarma tarafından engellendi.

MUĞLA'da İsmail Gökçe (52), telefonda kendisini 'polis' diye tanıtan dolandırıcının hesabına 15 bin lira yatırmak üzereyken, ATM'de jandarma tarafından engellendi.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Madenler Mahallesi'nde yaşayan İsmail Gökçe'nin, kendisini telefonla arayıp, 'polis' olarak tanıtan kişinin hesabına para yatıracağı bilgisine ulaştı. Gökçe'ye, ATM'den karşı tarafın hesabına 15 bin lira yatıracağı sırada jandarma, engel oldu. Dolandırılmaktan son anda kurtarılan İsmail Gökçe, "Beni arayan kişi, polis olduğunu söyleyip, banka hesabının terör örgütü tarafından kullanıldığı öğrenildiğinden, banka hesabındaki paranın güvence altına alınması için verilecek hesap numarasına paramı aktarmam gerektiğini söyledi ardından da telefonumu asla kapatmamamı söyledi. Paniğe kapıldım. Dediklerini yapmaya başladım. Bu sırada karşımda jandarma ekiplerini görünce şaşırdım. Bir anda telefonda bana anlatılanların doğru olduğunu düşündüm. Ancak jandarmanın uyarısı sayesinde dolandırılmaktan kurtuldum. Ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.


15 bin lira dolandırılmaktan son anda jandarma kurtardı
15 bin lira dolandırılmaktan son anda jandarma kurtardı
15 bin lira dolandırılmaktan son anda jandarma kurtardı
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Jandarma, Gökçe, Polis, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 bin lira dolandırılmaktan son anda jandarma kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 bin lira dolandırılmaktan son anda jandarma kurtardı - Son Dakika
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