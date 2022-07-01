Güpegündüz 15 bin TL değerindeki elektrikli bisikleti böyle çaldı

Güpe gündüz, elektrik destekli bisikletin çalındığı anlar kameralara yansıdı

-Bisiklet sahibi Yunus Kıran:

-" Bisikletim yok pahasına gitmesini geri getirirse ben ona yardımda bulunurum"

ANTALYA - Antalya'da güpegündüz gözünün önünden 15 bin TL değerinde elektrik destekli bisikleti çalınan genç hırsıza seslenerek, "Bisikletim yok pahasına gitmesini geri getirirse ben ona yardımda bulunurum" dedi. Hırsızın iş yeri önündeki bankta bir süre oturup kimsenin olmadığı anda bisiklete binip gittiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, geçtiğimiz çarşamba günü öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Turizm acentasında çalışan 32 yaşındaki Yunus Kıran, elektrik destekli bisikletini her zamanki gibi iş yerinin yan tarafına parketti. İş yerinin güneşliklerinin kapalı olmasından faydalanan bir şüpheli, bir süre bankta oturduktan sonra bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Durumu farkeden Kıran, koşmasına rağmen hırsızın arkasından yetişemedi. Hırsızlık ani ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Güpe gündüz iş yerinin önüne gelen şüpheli bir süre kapı önündeki bankta oturup, etrafı izlediği, kimsenin olmadığı anda ise bisiklete binip uzaklaştığı anlar görüntüelere yansıdı. Durumu polise bildiren Kıran, gelecek mutlu bir haberi bekliyor.

"Bankta bir süre etrafı izliyor"

Gözlerinin önünden elektrik destekli bisikleti çalınan Yunus Kıran, " Her günkü gibi işe geldim ve bisikletimi yan tarafa parkettim. O gün burada semt pazarı vardı ve çok kalabalıktı. Şahıs bu durumdan faydalanarak geliyor, bankta bir süre etrafı takip ediyor devamında da bisikletimi alıp götürüyor" dedi.

"Elimden gitti"

Bisikletinin şuanda 15 bin TL civarında bir değeri olduğunu dile getiren Kıran, " Normalde iş yerinin güneşliği yarıya kadar açık olurdu ve dışarıyı görüyordum. O gün güneşlik kapalıydı o yüzden göremedik. Şahsı tam giderken gördük ama arkasından koştuk yetişemedim. Çok yazdık oldu. İnşallah en yakın zamanda bulunur tek temennim bu yönde. O kadar emek vererek aldığım bisiklet, bu kadar kolayca elimden alınması zoruma gitti. Şahıs görüntülerde geliyor, banka oturuyor, etrafı izliyor, kimsenin olmadığına emin olduğu an götürüyor" diye konuştu.

"Geri getir"

Hırsıza seslenen ve bisikletinin yok pahasına bir yerlere gitmesinden korkan Kıran, " Getirse biz ona bir şekilde yardım yaparız, yeter ki bisikletimi getirsin. Çok ucuz bir arakam vermektense bize geri getirsin" ifadelerine yer verdi.