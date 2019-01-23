15 Bin Liralık Gıda Maddesi Yüklü Kamyoneti Çalan 3 Kişi Yakalandı

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Konya Şeker'in Yaptığı Tesisle Konya'da Patates Üretimi 3 Kat Arttı

YouTuber Enes Batur, Kazancını Nasıl Değerlendirdiğini Açıkladı: Parayı Videolarım İçin Kullanıyorum

Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var