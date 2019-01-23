Son Dakika Haberleri: 15 Bin Liralık Gıda Maddesi Yüklü Kamyoneti Çalan 3 Kişi Yakalandı(2)

15 Bin Liralık Gıda Maddesi Yüklü Kamyoneti Çalan 3 Kişi Yakalandı(2)

7 dakika önce

3 KİŞİ TUTUKLANDI Konya'da, Suriye uyruklu Yusuf Naccar'ın evinin önünden yaklaşık 15 bin TL değerinde gıda maddesi yüklü olan kamyoneti çalan Mahmud Beşir El Naccar, Muhammed Naccar ve Ahmet Halalyan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 Bin Liralık Gıda Maddesi Yüklü Kamyoneti Çalan 3 Kişi Yakalandı(2), System.String[]
3 KİŞİ TUTUKLANDI 

Konya'da, Suriye uyruklu Yusuf Naccar'ın evinin önünden yaklaşık 15 bin TL değerinde gıda maddesi yüklü olan kamyoneti çalan Mahmud Beşir El Naccar, Muhammed Naccar ve Ahmet Halalyan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:09 Kaynak: DHA

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