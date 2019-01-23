15 Bin Liralık Gıda Maddesi Yüklü Kamyoneti Çalan 3 Kişi Yakalandı(2)
7 dakika önce
3 KİŞİ TUTUKLANDI Konya'da, Suriye uyruklu Yusuf Naccar'ın evinin önünden yaklaşık 15 bin TL değerinde gıda maddesi yüklü olan kamyoneti çalan Mahmud Beşir El Naccar, Muhammed Naccar ve Ahmet Halalyan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya'da, Suriye uyruklu Yusuf Naccar'ın evinin önünden yaklaşık 15 bin TL değerinde gıda maddesi yüklü olan kamyoneti çalan Mahmud Beşir El Naccar, Muhammed Naccar ve Ahmet Halalyan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:09 Kaynak: DHA
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