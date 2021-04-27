15 bin liralık hırsızlık yaptığı marketin kamera kayıt cihazını da çalmış - Son Dakika

AKSARAY'da, kapı kilidini kırıp, girdiği marketten 15 bin liralık sigara, kuru yemiş ve gıda malzemesi çalan şüpheli, yakalanmamak için güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldı. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi 2 Cadde'de meydana geldi. Yavuz Altundağ, sabah sahibi olduğu markete geldiğinde kapının kilidinin kırık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde sigara, kuru yemiş, gıda malzemeleri ve güvenlik kamerası kayıt cihazının da çalındığını anlayan Altundağ, polise haber verdi. İhbarla markete gelen polis ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Marketin sahibi Yavuz Altundağ, "Saat 04.00 ile 05.00 arası dükkanımın kapısı kırılarak içeri girilmiş. Yaklaşık 15 bin lira zararım var. İşletmemde bulunan sigaralarının tamamı ve kuru yemiş ile gıda malzemelerini götürmüşler. Hırsızlık şoku yaşadık. Bu çalınan malzemelerin daha borcu duruyor. Hırsız ya da hırsızların bulunması istiyorum" dedi.

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