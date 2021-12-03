Üye Girişi
15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika

15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi

03.12.2021 13:08

15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi Esenyurt'ta faturaları ödemediği gerekçesiyle doğalgazı kesilen lüks sitede bu seferde sular kesildi Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde fatura borcu yüzünden doğalgazı kesilen lüks sitede bu seferde sular kesildi.

15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi

Esenyurt'ta faturaları ödemediği gerekçesiyle doğalgazı kesilen lüks sitede bu seferde sular kesildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde fatura borcu yüzünden doğalgazı kesilen lüks sitede bu seferde sular kesildi. Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı sitenin sakinleri ise duruma tencere tava çalarak isyan etti.

Esenyurt'ta yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı, 19 blok ve 3 bin 860 ayrı bölümden oluşan lüks sitede fatura borcundan ötürü doğalgaz kesilmişti. Sabah kalktıklarında ocaklarının yanmadığı ve sıcak sularının olmadığını fark eden apartman sakinleri site yönetimini protesto etmişti. Yaşanan olaydan kısa süre sonra yönetimin fatura borcunu yapılandırmasıyla doğalgaz geri açılmıştı. Site sakinleri ise bu güne su kesintisi ile uyandı. Fatura borcu yüzünden sularının da doğalgazları gibi kesildiğini öğrenen vatandaşlar, duruma tepki göstermek için balkonlardan tencere tava çaldı. Yönetimin toplanan paralardan kendilerine pay çıkardığını ve siteye kayyum atanmasını istediklerini ifade eden site sakinleri yönetim istifa diye sloganları attı.

"Pandeminin ortasında susuz kaldık"

Yaşanan olaylardan ötürü yaşadıklarını anlatan site sakini Filiz Alageyik, "Sitemizde aylık 3 buçuk ile 4 buçuk milyon arasında aidat toplanmakta. Bu aidatlar geçmiş borçların yapılandırılmasında kullanılması gerekirken hiçbir ödeme yapılmamış. Site yaşayan herkes biliyor ki yönetimi kendine aidatlardan pay çıkarıyor. Hiçbir borcu doğru düzgün ödemiyorlar. Yaşanan tüm sıkıntıları ise biz çekiyoruz. Geçen haftalarda doğalgazımız kesildi, kışın ortasında iki gün soğukta kaldık. Zar zor 600 bin lira civarında bir taksit ödediler ve açtırdılar. Tabi bu bir aylık bir süreç olacak diye tahmin ediyorum. Daha sonra elektrikler kesildi jeneratör ile idare ettik. Bugün ise suyumuz kesildi ne yapacağız bilemiyorum. Pandemi döneminde su olmaması ne demek anlayamıyorum. Hiçbir yöneticiden cevap alamıyoruz. Yönetime çıkıyoruz korumalar önümüzde duvar oluyor" dedi.

Kesintiler hakkında konuşan site sakini Ayşe Akyıldız ise, "Benim damadım korona hastası şuanda. Korona dediğin zaman temizliğin ne kadar önemli olduğu gelir aklınıza. Kızımda şuanda evde karantinada. Yani dışarı çıkamıyorlar, yazık günah değil mi bu insanlara. Tuvalete, banyoya gidemiyor bu insanlar. Sadece benim çocuklarım değil belki onlarca hasta çıkar. Ne yapacak bu insanlar soruyorum size. Ben şuanda çıktım onlara su aldım ve kapılarına bırakacağım. Biz aidatını ödeyen site sakinleri olarak bunları mı hak ediyoruz. Biz buraya bir an evvel kayyum atanmasını istiyorum" diye konuştu.

15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi
15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi
15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi
15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi

Doğalgaz, Esenyurt, Protesto, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak 14:21 Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri 14:17 Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor 14:13 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş 14:08 Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi 13:08 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Babası feci şekilde dövmüştü! Türkiye'nin durumunu merak ettiği Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı 12:36 Babası feci şekilde dövmüştü! Türkiye'nin durumunu merak ettiği Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 11:44 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
14:22 Gökten ölü kuşlar yağdı!
14:21 Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak
14:19 Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!
14:15 Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor! Vatandaş, Süleyman Soylu'yu ve TÜİK'i topa tuttu
14:12 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor
14:09 Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi
14:08 Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş
13:59 İlyas Salman vasiyetini açıkladı: Ne imam isterim ne dede, ne haham isterim ne papaz!
13:58 Babasının feci şekilde dövdüğü 2 aylık Cihan bebekten güzel haber geldi! Yoğun bakımdan çıkarılmış
13:44 Cübbeli Ahmet'ten Erdoğan'a faiz tepkisi: Burası şeriat devleti mi! Yarım Nas olmaz!
Gökten ölü kuşlar yağdı! Gökten ölü kuşlar yağdı!         
14:22
Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum! Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!         
14:19
Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor! Vatandaş, Süleyman Soylu'yu ve TÜİK'i topa tuttu Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor! Vatandaş, Süleyman Soylu'yu ve TÜİK'i topa tuttu         
14:15
Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi         
14:10
Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız         
13:30
Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti         
12:42
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez         
11:53
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı         
11:01
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 14:27:31. #1.12#
SON DAKİKA: 15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement