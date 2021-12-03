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15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika

15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi

03.12.2021 22:00

15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar çareyi site havuzundan su taşımakta buldu Daha önce doğalgazı kesilen lüks sitede bu sefer de sular kesildi, vatandaşlar isyan etti Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde fatura borcu yüzünden doğalgazı kesilen lüks sitede bu sefer de...

15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar çareyi site havuzundan su taşımakta buldu

Daha önce doğalgazı kesilen lüks sitede bu sefer de sular kesildi, vatandaşlar isyan etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde fatura borcu yüzünden doğalgazı kesilen lüks sitede bu sefer de sular kesildi. Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı sitenin sakinleri ise duruma tencere tava çalarak isyan etti.

Esenyurt'ta yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı, 19 blok ve 3 bin 860 ayrı bölümden oluşan lüks sitede fatura borcundan ötürü doğalgaz kesilmişti. Sabah kalktıklarında ocaklarının yanmadığı ve sıcak sularının olmadığını fark eden apartman sakinleri site yönetimini protesto etmişti. Yaşanan olaydan kısa süre sonra yönetimin fatura borcunu yapılandırmasıyla doğalgaz geri açılmıştı. Site sakinleri ise bu güne su kesintisi ile uyandı. Fatura borcu yüzünden sularının da doğalgazları gibi kesildiğini öğrenen vatandaşlar, duruma tepki göstermek için balkonlardan tencere tava çaldı. Yönetimin toplanan paralardan kendilerine pay çıkardığını ve siteye kayyum atanmasını istediklerini ifade eden site sakinleri yönetim istifa diye sloganları attı.

"Pandeminin ortasında susuz kaldık"

Yaşanan olaylardan ötürü yaşadıklarını anlatan site sakini Filiz Alageyik, "Sitemizde aylık 3 buçuk ile 4 buçuk milyon arasında aidat toplanmakta. Bu aidatlar geçmiş borçların yapılandırılmasında kullanılması gerekirken hiçbir ödeme yapılmamış. Site yaşayan herkes biliyor ki yönetimi kendine aidatlardan pay çıkarıyor. Hiçbir borcu doğru düzgün ödemiyorlar. Yaşanan tüm sıkıntıları ise biz çekiyoruz. Geçen haftalarda doğalgazımız kesildi, kışın ortasında iki gün soğukta kaldık. Zar zor 600 bin lira civarında bir taksit ödediler ve açtırdılar. Tabi bu bir aylık bir süreç olacak diye tahmin ediyorum. Daha sonra elektrikler kesildi jeneratör ile idare ettik. Bugün ise suyumuz kesildi ne yapacağız bilemiyorum. Pandemi döneminde su olmaması ne demek anlayamıyorum. Hiçbir yöneticiden cevap alamıyoruz. Yönetime çıkıyoruz korumalar önümüzde duvar oluyor" dedi.

Kesintiler hakkında konuşan site sakini Ayşe Akyıldız ise, "Benim damadım korona hastası şuanda. Korona dediğin zaman temizliğin ne kadar önemli olduğu gelir aklınıza. Kızımda şuanda evde karantinada. Yani dışarı çıkamıyorlar, yazık günah değil mi bu insanlara. Tuvalete, banyoya gidemiyor bu insanlar. Sadece benim çocuklarım değil belki onlarca hasta çıkar. Ne yapacak bu insanlar soruyorum size. Ben şuanda çıktım onlara su aldım ve kapılarına bırakacağım. Biz aidatını ödeyen site sakinleri olarak bunları mı hak ediyoruz. Biz buraya bir an evvel kayyum atanmasını istiyorum" diye konuştu.

15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi
15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi
15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi
15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi

Esenyurt, Protesto, Doğalgaz, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 bin nüfuslu lüks sitede bu seferde sular kesildi, vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika
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