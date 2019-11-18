Son Dakika Haberleri: 15 bin TL değerinde kaçak içki yakalandı
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15 bin TL değerinde kaçak içki yakalandı

6 saat önce

Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, 15 bin 500 TL değerinde 46 şişe kaçak içki yakalandı.

15 bin TL değerinde kaçak içki yakalandı, System.String[]

Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, 15 bin 500 TL değerinde 46 şişe kaçak içki yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde bir araç içinde kaçak içki taşındığı yönünde bilgi aldı. Gelen istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, seyir halinde olan aracı durdurarak arama yaptı. Aramalar sonucunda araç içinde değişik markalarda piyasa değeri 15 bin 500 TL olan 46 adet kaçak içki ve alkol şişelerin üzerine yapıştırılmak üzere hazırlanmış 140 adet TPDK bandrolü ele geçirildi. Aracın şoförü E.Ç. (32) ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - BOLU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:02 Kaynak: İHA
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