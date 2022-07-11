15 bin volt akıma kapılıp uzun süre tedavi görse de mesleğinden vazgeçmedi - Son Dakika
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15 bin volt akıma kapılıp uzun süre tedavi görse de mesleğinden vazgeçmedi

11.07.2022 11:03

Muğla'da henüz iş yaşamının başındayken akıma kapılarak ağır yaralanan 73 yaşındaki elektrik ustası Halil İbrahim Gözcü, mesleğini yıllardır azimle sürdürmesiyle gençlere örnek oluyor.

Muğla'da henüz iş yaşamının başındayken akıma kapılarak ağır yaralanan 73 yaşındaki elektrik ustası Halil İbrahim Gözcü, mesleğini yıllardır azimle sürdürmesiyle gençlere örnek oluyor.

Menteşe ilçesindeki Arasta Çarşısı'nda iş yeri bulunan Gözcü, 51 yıl önce tamiri için uğraştığı trafoda elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gözcü, 2 ay yoğun bakımda hareketsiz yattı. Taburcu edildikten sonra 2 yıl iş göremeyen Gözcü, uzun zaman bir arkadaşının yardımıyla hayatını sürdürdü.

Yaşama tutunmak için mesleğine sarılan Gözcü, hareketleri kısıtlı olsa da 16 metrekarelik iş yerine döndü. İşine olan tutkusu ile tanınan 58 yıllık elektrikçi Halil İbrahim usta, geçirdiği kazaya karşın bırakmadığı mesleğinde onlarca çırak yetiştirdi.

Gözcü, AA muhabirine, mesleğe 1964'te başladığını, geçirdiği iş kazasına rağmen işine ve hayata küsmediğini söyledi.

Mesleğinin yedinci yılında kazanın yaşandığını dile getiren Gözcü, "Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki trafonun tamiri için yüksek gerilim hattına çıktım. Bu sırada 15 bin volt elektrik akımına kapılarak asılı kaldım. İki ay bitkisel hayatta kaldım. Yine de mesleğimden vazgeçmedim." dedi.

"Mesleğime geri dönmek için azmettim"

Gözcü, uzun bir tedavi süreci geçirdiğini belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hastaneden taburcu olduktan sonra iki yıl çalışamadım. Bu süreçte bir arkadaşımın kollarında gezdim. Elektrik akımı sinir sistemlerimi de öldürmüş. Bu nedenle doktorun tavsiyesi üzerine sürekli yürüyüşler yaptık. Kafamda yanıklar oluşmuştu. Bu nedenle Hacettepe Üniversitesinde estetik ameliyatı da oldum. Mesleğime geri dönmek için azmettim. Bu beni hayata bağladı. 'Ben bu mesleği yapacağım.' dedim. 'O beni öldüremedi, ben onu öldüreceğim.' dedim. Elektriği öldüren olur mu? Ama ben mesleğimden yine de vazgeçmedim."

Sağlığına kavuşmasının ardından çeşitli firmalara yetkili servis hizmeti verdiğini belirten Gözcü, bunun yanı sıra ev ve iş yerlerine elektrik tesisatı döşediğini ifade etti.

Halil İbrahim Gözcü, Bodrum, Marmaris ve Bozburun'da teknelerin elektrik tesisat işlerini de yaptığını kaydederek, "Dedemden kalan dükkanda ufak ev aletleri tamiratı yaparak başladığım işimden emekli de oldum. Şimdi dışarıdan gelen iş tekliflerine gitmeyi bıraktım." diye konuştu.

Onlarca çırağı mesleğe kazandırdığını ifade eden Gözcü, gençlere mücadele, azim ve kararlılıkla başarıya ulaşabilecekleri tavsiyesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 bin volt akıma kapılıp uzun süre tedavi görse de mesleğinden vazgeçmedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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