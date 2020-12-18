15 bin zeytin fidanı toprakla buluştu - Son Dakika

15 bin zeytin fidanı toprakla buluştu

18.12.2020 09:32

15 bin zeytin fidanı toprakla buluştu 15 binden fazla çalışanıyla birçok sektörde faaliyet gösteren Albayrak Grubu, zeytin yaprağının bağışıklığı güçlendirici etkisine dikkat çekmek ve doğa bilincine katkı sağlamak amacıyla tüm çalışanlarına zeytin fidanı hediye ederek fidanları toprakla buluşturdu.

15 bin zeytin fidanı toprakla buluştu

İSTANBUL - 15 binden fazla çalışanıyla birçok sektörde faaliyet gösteren Albayrak Grubu, zeytin yaprağının bağışıklığı güçlendirici etkisine dikkat çekmek ve doğa bilincine katkı sağlamak amacıyla tüm çalışanlarına zeytin fidanı hediye ederek fidanları toprakla buluşturdu.

Pandemi sürecinde yayınlarıyla zeytin yaprağının şifalı özelliğine sık sık dikkat çeken Albayrak Grubu, Covid-19 ile mücadele kapsamında tüm çalışanlarına zeytin fidanı hediye etti. Hem çalışan sağlığına önem veren bir şirket olarak, hem de doğa bilincinin artmasına katkı sağlamak amacıyla Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk ve Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri'nin katılımıyla Albayrak Spor Kulübü kampüsünde çalışanlarla birlikte zeytin fidanı dikme etkinliği gerçekleştirildi.

"Çalışanlarımızın bağışıklığı için günde iki defa zeytin yaprağı çayı ikram ediyoruz"

Zeytin fidanı dikme etkinliğinde açıklama Hüseyin Yavuztürk, zeytinin yaprağından meyvesine kadar her şeyiyle insan sağlığına önemli faydalar sağladığına dikkat çekti. Grubun, sürdürülebilirlik adına doğaya önemli katkılar sağladığını vurgulayan Yavuztürk şöyle konuştu:

"Yaklaşık üç aylık bir süreçte Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında, tüm çalışanlarımıza günde iki defa zeytin yaprağı çayı ikram ediyoruz. Etkisini gördük ve pozitif vaka sayısı tüm ofislerimizde önemli derecede azaldı. Zeytin ağacının maddi ve manevi tüm dünyaya katkısı büyük. Biz de tüm çalışanlarımıza zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bugün burada toprakla buluşturduğumuz fidanların, gelecek nesillere şifa olmasını dileriz."

Anadolu insanının hastalıklara karşı şifa kaynağı

Anadolu'da bazı yörelerde sakız gibi çiğnenen zeytin yaprağının, halk arasında çay olarak da virüslere karşı etkili bir şifa kaynağı olduğu biliniyor. Kahvaltıda meyvesinin tüketildiği zeytinin, çekirdeğinden yağına kadar her türlü ürününden faydalanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen meyvelerden biri olan zeytinin faydaları saymakla bitmiyor. İlaç sanayiinde, bitkisel takviye tedavilerde çeşitli şekillerde faydalanılan zeytin yaprağının 1800'lü yıllarda meydana gelen sıtma salgınında da etkili biçimde kullanıldığı biliniyor. Uzmanlar, her sabah bir tane yaş zeytin yaprağını çiğnenerek dil altında beklettikten sonra posasının atılmasının bağışıklığa faydalı olacağını belirtiyor.

15 bin zeytin fidanı toprakla buluştu
15 bin zeytin fidanı toprakla buluştu
15 bin zeytin fidanı toprakla buluştu
15 bin zeytin fidanı toprakla buluştu

Koronavirüs, Yavuztürk, Zeytin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 bin zeytin fidanı toprakla buluştu - Son Dakika


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