Video: 2022 Çin-Asean Eğitim İşbirliği Haftası Başladı - Son Dakika
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Video: 2022 Çin-Asean Eğitim İşbirliği Haftası Başladı

25.08.2022 18:44
Video: 2022 Çin-Asean Eğitim İşbirliği Haftası Başladı

15. Çin-ASEAN Eğitim İşbirliği Haftası Salı günü Çin'in Guizhou eyaletinde başladı.

15. Çin-ASEAN Eğitim İşbirliği Haftası Salı günü Çin'in Guizhou eyaletinde başladı.

Bu yılki etkinliğin teması "renkli bir gelecek için ortaklaşa dostane bir ev inşa etmek" olarak belirlendi.

Etkinlik sırasında katılımcılar, salgın sonrası dönemde eğitim ve eğitimin sürdürülebilir gelişmesi için işbirliğini içeren temalar üzerinde fikir alışverişinde bulunuyor.

Etkinliğe hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak, Çin, ASEAN ülkeleri ve Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerden özel olarak davet edilen temsilcilerden oluşan yaklaşık 2.400 konuk katılıyor.

Endonezya'nın Çin Büyükelçiliği personeli:

Endonezyalı öğrenciler Çin'de okumayı seviyor. Çin kültürü ve dili ile çok ilgililer ve Çin'de okumak istiyorlar. Çin'de okuyan birçok Endonezyalı öğrenci mezun olduktan sonra burada kalmaya ve çalışmaya devam ediyor."

Eğitim İşbirliği Haftası 28 Ağustos'a kadar sürecek.

Etkinlik, Çin ve ASEAN ülkeleri hükümetleri arasında eğitim temalı önemli bir işbirliği ve değişim platformu oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang şehrinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: 2022 Çin-Asean Eğitim İşbirliği Haftası Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Video: 2022 Çin-Asean Eğitim İşbirliği Haftası Başladı - Son Dakika
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