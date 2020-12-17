15. Contemporary Istanbul 19 Aralık'ta ön izlemeyle çevrim içi olarak başlıyor - Son Dakika

Contemporary Istanbul'un (CI) yeni sanal girişimi "Virtual Contemporary Istanbul", çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Ön gösterimi 19-20 Aralık, genel izlemesi 21 Aralık-6 Ocak arasında gerçekleştirilecek 15. Contemporary Istanbul'a ilişkin bilgi verilen toplantıda, sanal fuarın gezileceği platformun da tanıtımı yapıldı.

CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, konuşmasında, inisiyatif ve kurumların fuarda yer alacağını belirterek, "17 günlük bir serüvene giriyoruz. Belki çok beğenirsek uzatırız fakat biz şu anda Türkiye'deki 2 bin 500 kişiye, sanatın direk ilgilisi, satın alıcısı, koleksiyoneri, profesyonelinden oluşan bir insan kitlesine çağrı yaptık ve sisteme giriş kodlarını yolladık. Bunun dışında dünyadan 5 binin üzerinde yıllardır veri tabanımızda birikmiş insan kitlesine, fuara ilgi göstermiş kitleye de kodlarını yolladık." ifadesini kullandı.

"Bu yıl sanat hediye etme yılı olsun"

Güreli, çeşitli grupların kılavuzlu turlarının da fuarda yer alacağının altını çizerek, 15. yılında çevrim içi olarak sanatseverlerle buluşacak fuarın 27 Nisan-2 Mayıs arasında da fiziki edisyonunun yapılmasının planlandığını kaydetti.

Güreli, CI 16. edisyonunu da 18-19 Eylül'de ön izleme, 20-25 Eylül'de fuar günleri olmak üzere 7 gün yapmayı planladıkları bilgisini paylaştı.

Yılın son haftalarında izlenime sunulacak Virtual Contemporary Istanbul'un katılımcılara büyük keyif ve coşku vereceğini dile getiren Güreli, "Umarım o coşkuyla satın almalarını yaparlar ve galerilerimiz de mutlu ayrılır. 2020 sonunda artık herkes eşine, dostuna, yakınına, sevdiğine sanat hediye etsin. Bu yıl sanat hediye etme yılı olsun ve CI da bunun en önemli aracı olsun." değerlendirmesini yaptı.

"İnsanlar için gecikme diye bir şey yoktur"

Küratör Hasan Bülent Kahraman da fuarın eylül ve aralık ayında planlanmasına rağmen yapılamadığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Biz insanız, insanlar doğal yaratıklardır ama doğadaki yaratıklar gibi değillerdir. Doğada tohumun günü vardır, saati vardır, toprağa koyarsanız olur, gecikirseniz olmaz. İnsanlar için gecikme diye bir şey yoktur. İnsanlar her şeyi istedikleri zaman yaparlar, bunun için gerekli olan sadece iradeleri, azimleri ve kararlılıklarıdır."

Azim, kararlılık ve iradeyle çalıştıklarını aktaran Kahraman, sanal fuarın sadece bu yılla ilgili değil, bundan sonraki bütün yıllarla ilgili olacağını, sanallığın artık hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Kahraman, "Fuar için düzenlediğimiz bu sergiye katılan on iki sanatçıya yürekten teşekkür ederim. Beni kırmadılar, ilk çağrımı yaptığım anda bunu kabul ettiler. Adeta koşarak geldiler. Ben de bu sergiye 'Korona Günlükleri Karnavalı' adını verdim." şeklinde konuştu.

Sanatçıların yaklaşık 9 aylık salgın sürecinde sıkıntılara rağmen bulundukları yerlerde üretim yapmaya devam ettiklerini anlatan Kahraman, şunları ekledi:

"Aslında farkında olmadan bir karnaval dönemi yaşadık. Karnaval sanat kuramında, düşünce dünyasında önemli bir kavramdır. Tek kişilik karnaval olmaz. Karnaval daima bir başkasının bir ötekinin mevcudiyetini gerektirir. Daima sivildir. Dolayısıyla çok yatay, çok renkli, çok coşkulu bir ortamdır. Biz de 'Korona Günleri Karnavalı' dedik, 12 sanatçıdan 25'in üstünde işi sergiledik, bunları göreceksiniz.

Aynı günlerde, aynı düşüncenin uzantısı olarak Akbank Sanat'ta da 6 sanatçının katılımıyla bir sergi yaptık. Türkiye'de çağdaş sanat dünyasında ilk defa 6 güncel sanatçı, en son kuşaktan yani 1975 sonrası doğumlu en genç sanatçı kuşağı içinde yer alan 6 sanatçı kendilerine birer usta seçtiler. O ustaların birer ikişer yapıtını getirdik. Onların yapıtlarıyla birlikte çok yatay bir şekilde çok düz bir şekilde onları sergiledik. Türkiye'de güncel sanat dünyasında zannediyorum ilk defa ustalarla yeni ustalar bir arada yapıtlarını sergileyecekler."

Dijital platformun görüntüleri paylaşıldı

Melih İsmail İnan ise fuarın sanal olarak ziyaret edilebilmesine imkan sağlayan yazılımın test görüntülerinden oluşan bir sunum yaptı.

İnan ziyaretçilerin, galerilerin ve sanatçıların sürükleyici bir deneyim için birbirleriyle etkileşimde bulunmasına imkan veren, çevrim içi özel içeriklere erişmesine olanak tanıyan ve gerçek zamanlı olarak uzaktan satın alma çalışmaları yapabileceği bir yapı sunan dijital platforma ilişkin bilgi verdi.

Platform üzerinden koleksiyonlerlerin galerilerle birebir bağlantıya geçebileceğini dile getiren İnan, "CI'da asıl olan eserleri izleyebilmek ama oradaki sosyal platformu da dijital dünyaya birebir taşıyabiliyor olmamız lazımdı." ifadesini kullandı.

Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü de sanatçılar, sanat kurumları sanatı destekleyenler adına zor bir yıldan geçildiğini söyledi.

Sanat yatırımlarının merkezinde yer alan Akbank Sanat'ın çalışmalarına değinen Göllü, "CI bizim için çok önemli ve ayrı bir yeri var. Çünkü hem Türkiye'yi yurt dışına tanıtıyor hem de yurt dışından sanatçıları ve galerileri Türkiye'ye getiriyor. Ali Bey'i ve CI ekibini kutluyorum. Fuarı başından beri destekliyoruz ayrıca Akbank Sanat olarak da fuarda yer alıyoruz." şeklinde konuştu.

Contemporary Istanbul'un 15. edisyonu Akbank ana sponsorluğunda 19-20 Aralık ön gösterim, 21 Aralık-6 Ocak'ta genel izleme olarak çevrim içi yapılacak.

Toplam 11 ülkeden, 37 galeri, 550 sanatçı ve bin 500 eser ile 13 inisiyatifin yer alacağı fuar, "virtual.contemporaryistanbul.com" platformu üzerinden 17 gün boyunca gezilebilecek.

Yerli ve yabancı galerilerin yanı sıra kurum ve inisiyatiflerin de yer alacağı Virtual Contemporay Istanbul'da ayrıca yeni medya ve dijital sanata odaklanan "Plugin"e de ulaşılabilecek.

Contemporary Istanbul'un sekiz yıldır bir parçası olan Plugin'de bu yıl, Mario Klingemann, Hideaki Okawa, Sofia Crispo, Nye Thompson, Ece Gözen, Selin Balcı, Philipp Schmitt, Steffen Weiss ve Maxim Zhestkov'ın eserlerine de yer verilecek.

Fiziki edisyonun ise 2021 ilkbaharda gerçekleştirilmesi planlanıyor.