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15. Contemporary Istanbul ön izlemeyle başladı - Son Dakika

15. Contemporary Istanbul ön izlemeyle başladı

01.06.2021 18:31

Türkiye'nin önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 15. Contemporary Istanbul'un (CI) ön izlemesi gerçekleşti.

Türkiye'nin önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 15. Contemporary Istanbul'un (CI) ön izlemesi gerçekleşti.

Akbank'ın ana sponsorluğunda bu yıl 15'incisi düzenlenecek uluslararası çağdaş sanat fuarının ön izlemesi sanatçılar, koleksiyonerler, iş adamları, gazeteciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli'nin ev sahipliğinde düzenlenen fuarda sanatseverler, koleksiyonerler ve galericilerle sohbet edip bazı eserleri satın aldı.

Türkiye'den 26 çağdaş sanat galerisi yer alıyor

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonlarında gerçekleşen fuarın ön izleme etkinliğinde AA muhabirine açıklamada bulunan Güreli, 15 aylık sessizliğin ardından bu günlere geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Güreli, öncelikle Türk çağdaş sanatının bir platformu olduklarını dile getirerek, bu edisyonda Türkiye'den 26 çağdaş sanat galerisinin yer aldığını belirtti.

Eylül ayında dünyanın dört bir yanından galerilerin katıldığı 16. Contemporary Istanbul'un gerçekleşeceğini aktaran Güreli, "Tersane İstanbul'un Haliç'teki muhteşem yerinde 9 bin metrekarelik tarihi binanın içerisinde yerimizi alacağız. Yurt dışı galerilerine duyurduk ve çok fazla ilgi gördü şimdiden." diye konuştu.

Katılımcılar, stantları tek tek dolaşarak çağdaş sanat örneklerini yakından inceleme imkanı bulurken, galeri yetkilileri ve sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı.

3-5 Haziran arasında "Genel Ziyaretçi" programıyla devam edecek

Contemporary Istanbul'un bu edisyonuna Contemporary Istanbul Vakfı (CIF), Akbank Sanat, Baksı Müzesi, Borusan Contemporary, Odun Pazarı Modern Müzesi (OMM) ve Otonom Art Events de katılıyor.

Ziyaretçilerin salgın tedbirlerine uyularak ve gerekli kontroller sonrasında salona alındığı fuarda, çağdaş sanat performansları, solo sergiler ve galeriler tarafından eserleri sergilenen sanatçıların katılımıyla "Sanatçı Günü" etkinlikleri yapıldı.

Bu yıl fuarda, Anna Laudel, Art On İstanbul, Art Refinery, Artopol Art Gallery, Bozlu Art Project, C24 Gallery, CEP Gallery, de Artium, Dirimart, Faar Art Gallery, Galeri 77, Galeri Binyıl, Galeri Diani, Galeri MCRD, Galeri/Miz, Galeri Nev İstanbul, Galeri Siyah Beyaz, Gama Gallery, Öktem Aykut, Pi Artworks, Piramid Sanat, Sanatorium, Sevil Dolmacı Art Gallery, Vision Art Platform, x-ist, Zilberman Gallery yer alıyor.

Bugün ve yarın "VIP Ön İzlemesi"nin olduğu fuar, 3-5 Haziran arasında "Genel Ziyaretçi" programıyla devam edecek.

15. Contemporary Istanbul ön izlemeyle başladı
15. Contemporary Istanbul ön izlemeyle başladı
15. Contemporary Istanbul ön izlemeyle başladı
15. Contemporary Istanbul ön izlemeyle başladı

Lütfü Kırdar, İstanbul, Türkiye, Akbank, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 15. Contemporary Istanbul ön izlemeyle başladı - Son Dakika


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