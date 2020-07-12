15 Dakika boyunca su altında kalan çocuk yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

15 Dakika boyunca su altında kalan çocuk yaşam savaşı veriyor

- 15 Dakika boyunca su altında kalan çocuk yaşam savaşı veriyor Akıntıya kapılan çocuğu vatandaşlar kurtardı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde girdiği suda akıntıya kapılarak yaklaşık 15 dakika su altında kalan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

- 15 Dakika boyunca su altında kalan çocuk yaşam savaşı veriyor

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Akıntıya kapılan çocuğu vatandaşlar kurtardı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde girdiği suda akıntıya kapılarak yaklaşık 15 dakika su altında kalan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinin Değirmenbaşı mevkiine ailesiyle beraber giden 10 yaşındaki İbrahim Deniz Tatlı, burada bulunan suya girdi. Suda akıntıya kapılan çocuk, su içerisindeki kayalıklara takılarak suyun dibine battı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Durum üzerine Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi bölgeye en yakın olan sağlık ekibini ve AFAD ekiplerini sevk etti. Olay yerindeki vatandaşlar ekipler olay yerine gelene kadar suya girerek küçük çocuğu aramaya başladı. Vatandaşların yoğun uğraşları sonucunda küçük çocuk yaklaşık 15 dakikanın ardından su altından çıkarıldı. Vatandaşlar tarafından çıkarılan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım servisinde yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 Dakika boyunca su altında kalan çocuk yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
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