Son Dakika Haberleri: 15 dakika devam eden dolu Erciş'i bu hale getirdi
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15 dakika devam eden dolu Erciş'i bu hale getirdi

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde aniden başlayan ve şiddetli bir şekilde de devam eden dolu ilçe merkezini adeta sel yatağına çevirdi.

15 dakika devam eden dolu Erciş'i bu hale getirdi, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde aniden başlayan ve şiddetli bir şekilde de devam eden dolu ilçe merkezini adeta sel yatağına çevirdi. Esnaf eline kürek alarak biriken kar kütlelerinin temizlerken araç trafiğinde de aksamalara meydana geldi.


İlçede akşam saatlerinde etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu ilçede hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 15 dakika etkili bir şekilde yağan dolu yüzünden her taraf bir anda beyaza büründü. Dolunun etkisini kaybetmesinin ardından esnaflar iş yerlerinin önünde biriken kar kütlelerini temizlerken, bazı caddelerde ise dolunun erimesi sonucunda insan ve araç trafiğinde yer yer aksamalar meydana geldi. Çiftiler hasat halindeki ekinlerin olumsuz etkilendiğini ifade ederken, vatandaşlar ise ilçe merkezinde altyapının yetersiz olması nedeniyle taşkın suların caddelerde birikmesine kısa süreli tepki gösterdi. Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ilk tespitlere göre dolunun ilçe genelinde her hangi bir can kaybı ve yaralanmaya neden olmadığını ifade etti. - VAN

Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:07 Kaynak: İHA
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