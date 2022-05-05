15 dakika etkili olan dolu yağışı, meyve ve sebze bahçelerini zarar verdi - Son Dakika

15 dakika etkili olan dolu yağışı, meyve ve sebze bahçelerini zarar verdi

MERSİN - Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminin yoğun olarak yapıldığı Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinin belirli bölgelerinde 15 dakika etkili olan dolu yağışı nedeniyle bahçeler zarar gördü. Kar gibi bahçelerin dolu ile kaplandığı bölgede yağışların ara ara devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı yağmur ve dolu yağışı Mersin'de belirli bölgelerde etkisini gösterdi. Özellikle Erdemli ile Mezitli ilçesinde bazı bölgeler de yoğun dolu yağışı gerçekleşti. Zaman zaman misket büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle açıkta dikimi yapılan domates, fasulye gibi sebze ve bazı meyve bahçelerinde zarar oluştu. 15 dakikalık yoğun yağış sonrası dolu kar gibi bir çok bahçeyi beyaza bürüdü. Yağmurla birlikte beyaz örtüye dönüşen dolu kısa sürede erdi. Yağışların kent genelinde bugün ve yarın aralıklarla devam edeceği belirtildi.

"250 dönüm bahçe zarar gördü, 5 milyon zarar var"

Dolu yağışının en yoğun olduğu yerlerden Çiriş Mahallesi Muhtarı Necat Şahin, "Yaklaşık 15 dakika etkili oldu dolu yağışı. Bizi tek sevindiren yağmurla karışık yağdı. Yağmurla karışık yağmasaydı seralarımıza büyük tehlike olacaktı. Yağmur suyu seraların üzerindeki doluyu aşağı taşıdı seralarımız kurtuldu. Fakat 250 dönüm açıkta dikilen sebzeler ile meyve bahçeleri tamamen zara gördü. Tahminen şuanda 5 milyon civarına bir zarar var" dedi.

Üçtepe ve Çiriş mahalleri arasında fasulye bahçesi zarar gören ve yapacak bir şeylerinin olmadığını belirten çiftçilerden Ayşe Özdemir, "Fideler çiçek doluydu bir şey kalmadı. 15-20 dakika çok iyi yağdı. En son düşenler neredeyse bir lira büyüklüğündeydi" dedi.