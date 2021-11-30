15 dakika için 3 yıl mücadele ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

15 dakika için 3 yıl mücadele ettiler

30.11.2021 14:17

15 dakika için 3 yıl mücadele ettiler Polis Memuru Buket Keleş, İş Mahkemesi tarafından şehit sayıldı Baba Hamdi Keleş: "İçimize biraz su serpildi" İzmir'de 2018 yılında görev yerine gitmek için yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket...

15 dakika için 3 yıl mücadele ettiler

Polis Memuru Buket Keleş, İş Mahkemesi tarafından şehit sayıldı

Baba Hamdi Keleş:

"İçimize biraz su serpildi"

KIRŞEHİR - İzmir'de 2018 yılında görev yerine gitmek için yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş'in Kırşehir'de yaşayan ailesi, 3 yıldır süren hukuk mücadelesini bugün kazandı. Polis Memuru Buket Keleş, İş Mahkemesi tarafından şehit sayıldı.

Görev yerinde kızının bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini anlatan ve 3 yıllık mücadelenin olumlu sonuçlanmasını kızının fotoğrafı önünde karşılayan baba Hamdi Keleş; " Ankara'da İş Mahkemesinde görülen davada adalet yerini buldu. Mahkeme kararı ise bizi sevindirdi. Bu süreç için 3 yıl hukuk mücadelesi verdik" dedi. Kızının görev yerine 15 dakika erken gelmesinin SGK tarafından sorun oluşturduğunu aktaran Baba Keleş; "İçimize biraz su serpildi. Kızımı şehit eden şahıs dışarıda, ama onun da mücadelesi olacak. Kızım 7.00'de olması gereken görev yerinde 06.45'te oluyor. Biz aile olarak 15 dakika mücadelesi verdik. SGK bizi yıprattı. Yazdığımız bütün dilekçelere 'ret' cevabı gelmişti" diye konuştu.

Ailenin Avukatı Osman Yaşar Terazi ise yaşanılan süreç için dosya ile ilgili eksikliklerin tamamlandığını ve adaletin gereken cevabı ilk celsede verdiğini söyledi. Terazi; mahkemede polis memuru Keleş'in vazife malulü olması gereğini SGK işleminin ise iptalini isteyerek şehitliğin verildiğini belirtti.

15 dakika için 3 yıl mücadele ettiler
15 dakika için 3 yıl mücadele ettiler
15 dakika için 3 yıl mücadele ettiler

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Şehit polis memuru Eyüp Saz'ın cenazesi toprağa verildi Son dakika gündem: Şehit polis memuru Eyüp Saz'ın cenazesi toprağa verildi KAHRAMANMARAŞ - Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz'a memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi KAHRAMANMARAŞ - Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz'a memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi Son dakika haberi | Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz memleketine uğurlandı Son dakika haberi | Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz memleketine uğurlandı

Polis Memuru, Kırşehir, Şehit, İzmir, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 15 dakika için 3 yıl mücadele ettiler - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
16:02 Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 16:58:56. #1.12#
SON DAKİKA: 15 dakika için 3 yıl mücadele ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement