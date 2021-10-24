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15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu - Son Dakika

15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu

24.10.2021 11:26
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu

Dünyanın en büyük felaketleri arasında gösterilen Pompeii patlamasından sağ kurtulduğu belirlenen tek kişinin kemikleri Roma kenti Herkulaneum'da bulundu. Arkeologlar adamın nasıl hayatta kaldığını ve neden öldüğünü araştıracak.

Arkeoloji bilimi, insanlığı hayrete düşüren keşifler gerçekleştirmeye devam ediyor. Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Pompeii'yle ilgili son yaşanan gelişme ise tarih ve arkeoloji severleri meraklandırdı. Buna göre Pompeii patlamasından sağ kurtulduğu belirlenen tek kişinin kemikleri Roma kenti Herkulaneum'da bulundu. Uzmanlar kemiklerin 40'lı yaşlarının başındaki bir adama ait olduğunu ifade etti. Adamın, lav akışının sıcaklığının 500 santigrat dereceye ulaştığı, patlamanın son aşamasında hayatını kaybettiği düşünülüyor.

15 DAKİKADA YAŞAM SONA ERMİŞTİ

Kazı ekibinin lideri, arkeolog Francesco Sirano, "Bu son anlar kısa sürdü ama korkunçtu" diye konuştu. Yaklaşık 2 bin yıl önce meydana gelen patlamada ünlü antik kent Pompeii'deki yaşamın da 15 dakika içinde sona erdiği ortaya çıkmıştı. Vezüv'le deniz arasında bulunan Herkulaneum kasabası ise volkana Pompeii'den bile daha yakın konumdaydı.

YÜKSEK SICAKLIKTAN ÖLDÜLER

Livecience'ın aktardığına göre Vezüv gürleyip kükremeye başladığında Herkulaneum sakinleri de kasabadan tahliye etmeye başlanmıştı. Birçoğu sahilde deniz yoluyla kurtarılmayı beklemişti.

1980'ler ve 1990'larda arkeologlar, kıyı şeridindeki barınaklarda toplanmış yüzlerce iskelet bulmuş ve sakinlerin burada tekne beklediğini anlamıştı. Görünüşe göre patlamanın son aşamasında sahilde bekleyenler bu barakalara sığınmıştı. Bu kişilerin ölüm nedenine dair tahminler arasında yüksek sıcaklık, boğucu kül ve travmalar yer alıyordu.

İSKELETTE DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

İskeleti yeni bulunan kurban ise barakalara sığınanlardan değildi. Araştırmacılar, onun sahilde kaldığını ifade etti. Arkeologlar iskeletin yanında kömürleşmiş ahşap kalıntıları da keşfetti. Bu da patlama sırasında adamın kafasının yakınlardaki bir barakanın çatısından kopan parçalarla ezilmiş olabileceğini düşündürdü.

Adamın kim olduğu veya öldüğünde neyle meşgul olduğu bilinmiyor. Bir kurtarma botu aramak için sığınaktan ayrılan bir kasaba sakini olması da kurtarmaya çalıştığı insanlarla mahsur kalmış bir asker de olabilir. Arkeoloji ekibi şimdi kurbanın iskeletini laboratuvarda incelemeyi planlıyor. İncelemeler adamın kimliği hakkında daha ayrıntılı bilgiler verebilir.

Arkeoloji, Pompeii, Vezüv, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu - Son Dakika
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