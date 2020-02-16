15 dakikada 9.5 sucuk ekmek yedi - Son Dakika
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15 dakikada 9.5 sucuk ekmek yedi

6 saat önce

KAYSERİ Erciyes Kayak Merkezi'nde, '2020 sucukla patla yarışması' düzenlendi.

15 dakikada 9.5 sucuk ekmek yedi, System.String[]

KAYSERİ Erciyes Kayak Merkezi'nde, '2020 sucukla patla yarışması' düzenlendi. 2'si kadın 11 yarışmacının katıldığı yarışmada, 15 dakikada 9.5 sucuk ekmek yiyen Selçuk Derin birinci oldu.

Erciyes'te düzenlenen yarışmayı; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ve çok sayıda vatandaşda takip etti. Yarışmaya farklı kostümleri ile katılan 11 yarışmacı, startın verilmesinin ardından önlerine konulan sucuk ekmekleri yemeye başladı. Son ana kadar büyük çekişmeye sahne olan yarışmada, 15 dakika'da 9.5 sucuk ekmek yiyen Selçuk Derin birinci oldu. Murat Anlı ise, yediği 8.5 sucuk ekmek ile ikinci, İbrahim Budak da 7.5 sucuk ekmek ile üçüncü oldu. Yarışmacıda dereceye girenlere Başkan Büyükkılıç ve sponsorlar tarafından ödülleri verildi. Ayrıca, Erciyes Kayak Merkezine gelen vatandaşlara da sucuk ekmek ikram edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:04 Kaynak: DHA
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