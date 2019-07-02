Son Dakika Haberleri: 15 dakikada bisiklet hırsızlığı
Son Dakika Güncel Haber

15 dakikada bisiklet hırsızlığı

1 saat önce

AKSARAY'da, kuru yemişçide çalışan Mehmet Karaketir (25), sabah iş yerinin arkasına bıraktığı bisikletini 15 dakika sonra yerinde göremeyince çalındığını fark etti.

15 dakikada bisiklet hırsızlığı, System.String[]
AKSARAY'da, kuru yemişçide çalışan Mehmet Karaketir (25), sabah iş yerinin arkasına bıraktığı bisikletini 15 dakika sonra yerinde göremeyince çalındığını fark etti. Polis, ihbar üzerine hırsızın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. 
Olay, Taşpazar Mahallesi'ndeki kuru yemişçide meydana geldi. Mehmet Karaketir, iş yerine geldiği bisikletini, kilitlemeden arka tarafa bıraktı. Dükkandan 15 dakika sonra çıktığında bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Karaketir, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Karaketir, yaklaşık 1200 lira değerindeki bisikletinin çalındığını gördü. Karaketir'in ihbarda bulunması üzerine polis ekiplerince hırsızın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde hırsızın, dükkan çevresini bir süre gözetleyip, bisikleti çaldığı anlar yer alıyor. 
Hırsızın yakalanmasını beklediğini dile getiren Mehmet Karaketir, "Sabah iş yerini açmak için geldiğimde bisikletimi arka tarafa bıraktım. Daha sonra çalındığı fark ettim. Kamera kayıtlarında çalınma anı var. Polis ekipleri geldi, görüntüleri alıp, inceleme başlattı. Sonucu bekleyeceğiz. Bisikletimi getirsin, şikayetçi olmayacağım" dedi. 


- Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:21 Kaynak: DHA
Aksaray, Sabah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tazminatları geri istenen 70 işçinin işten çıkartıldığı iddiası Bebek arabası hırsızı son işinde yakalandı Arnavutköy'de organize suç operasyonu! Silahı böyle saklamışlar LPG'li bisiklet görenleri şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:43:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 dakikada bisiklet hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]