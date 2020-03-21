15 dakikada sonuç veren koronavirüs tanı kiti nasıl çalışıyor, moleküler tanı yönteminden farklı mı?

Türkiye'de yeni tip koronavirüs 'SARS-2-CoV'u 15 dakikada tespit edebilen test kiti tanıtıldı.



Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtılan kit, moleküler tanı yönteminin aksine 15 dakika gibi kısa sürede sonuç veriyor. Daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için kullanılacak hızlı tanı kitinde, ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneği inceleniyor.