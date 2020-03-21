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15 dakikada sonuç veren koronavirüs tanı kiti nasıl çalışıyor, moleküler tanı yönteminden farklı mı?
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı, yeni tip korovirüs SARS-2-CoV'u 15 dakikada tespit edebildiği söylenen test kitini tanıttı.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip korovirüs SARS-2-CoV'u 15 dakikada tespit edebildiği söylenen test kitini tanıttı. Tanıtımı yapan Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun'a göre hızlı testin en büyük avantajı, sonucun pozitif çıkması halinde hastanın anında izolasyona alınmasını sağlaması.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:15
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