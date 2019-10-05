Son Dakika Haberleri: 15 dakikalık fırtına, çanakkale'de hayatı felç etti
Son Dakika Güncel Haber

15 dakikalık fırtına, çanakkale'de hayatı felç etti

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin kent merkezinde 15 dakika etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

15 dakikalık fırtına, çanakkale'de hayatı felç etti, System.String[]

ÇANAKKALE'nin kent merkezinde 15 dakika etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün Çanakkale merkezi ve çevresinde öğleden sonra fırtına ve beraberinde kuvvetli yağış beklendiği duyurulmuştu. Saat 15.15 sıralarında aniden başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklarda fırtınaya hazırlıksız yakalananlar kuytu yerlere geçmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren boranın ardından kent merkezinde hayat normale döndü.

HALATI KOPARDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi fırtınadan etkilendi. Fırtına nedeniyle iskelenin 50 metre açığında rıhtıma bağlı beklerken Gelibolu 8 motorunun halatını koptu. İskeleye doğru sürüklendi. 2 kılavuz motorundan biri üstüne gelen motordan kaçarak kurtuldu. Diğer kılavuz kaptan motoru ise kaçamayınca sürüklenen motor ile iskele arasında sıkıştı.

Kazada herhangi bir hasar ve yaralanma yaşanmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale Biga'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Sözünü tutan belediye başkanı, belediyeye halk otobüsüyle gitti MAKÜ'de bir öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiasına rektörlükten açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu Hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memurunun cesedi su kuyusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 19:04:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 dakikalık fırtına, çanakkale'de hayatı felç etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]