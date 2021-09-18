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15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı - Son Dakika

15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı

18.09.2021 18:14

Edirne'de aniden bastıran ve 15 dakika süren fırtına ve sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne'de aniden bastıran ve 15 dakika süren fırtına ve sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Trakya Bölgesi için günlerdir uyarılarda bulunduğu sağanak yağış, Edirne'de kısa sürede etkili oldu. Akşam saatlerinde fırtınanın ardından başlayan sağanak yağış 15 dakika sürdü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok vatandaş işyerlerinin içine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tarihi çarşılara sığınırken, kimisi çareyi şal, kimisi ise şemsiye satın almakta buldu.

El emeği ürünlerini yağmurdan korumak için kendileri ıslandı

Edirneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinin üretici kadınları tarafından Saraçlar Caddesi'nde kurulun stant da, fırtına ve yağmurdan olumsuz etkilendi. Fırtınanın etkisiyle stantlarda bulunan ürünlerin savrulduğunu gören üretici kadınlar, şiddetli yağmurda ıslanmayı göze alarak el emeği ürünlerini toplamak ve yağmurdan korumak için çaba sarf etti. 15 dakika süren fırtına ve yağmurun ardından, kent merkezinde güneşli hava hakim oldu.

15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı
15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı
15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı
15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı
15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı
15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı
15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı
15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı
15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı
15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı
15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı
15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı
15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı
15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı

Trakya Bölgesi, Meteoroloji, Fırtına, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı - Son Dakika


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