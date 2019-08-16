Son Dakika Haberleri: 15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü
Son Dakika Genel Haber

15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

1 saat önce

15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü
EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti.
Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran ve 15 dakika süren fırtına ve yağış su baskınlarına neden oldu. Fırtınadan dolayı ilçe merkezinde yaklaşık 3 mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle otogar bölgesine bir süre ulaşım kapandı. Uzunköprü belediyesi fen işleri ekipleri yaklaşık 3 ana bölgede kanalizasyonların devrilen ağaçlardan dolayı tıkandığını ve 20 kişilik bir ekip ile çalışmaların tüm gece süreceğini ifade etti. Şiddetli fırtına dan dolayı devrilen ağaçlar kepçe yardımıyla kaldırıldı.
Uzunköprü, Edirne, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu
9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi Avrupa Birliği ülkesi Belçika, cinsel ilişkiye rıza yaşının 14'e indirilmesine karar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 00:50:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]