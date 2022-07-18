15 dekarlık ormanlık alan küle döndü - Son Dakika
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15 dekarlık ormanlık alan küle döndü

18.07.2022 20:29
15 dekarlık ormanlık alan küle döndü

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen orman yangınında 15 dekarlık alan zarar gördü.

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen orman yangınında 15 dekarlık alan zarar gördü.

Yangın, Çal ilçesi Develler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için büyük bir mücadele verdi.

2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

Yapılan müdahalenin ardından ekipler yangını, 2 saatlik yoğun çabalarının ardından kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmalarını gerçekleştirilirken, yaklaşık 15 dekarlık alan ise küle döndüğü öğrenildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 dekarlık ormanlık alan küle döndü - Son Dakika

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