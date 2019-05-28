"15. Doğançay Müzesi Ödülleri" sahiplerini buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Doğançay Müzesi'nin birlikte düzenlediği "15. Doğançay Müzesi İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması" ödülleri verildi.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde, birinciliğe Özel Şişli
Terakki Ortaokulu'ndan Bora Cengiz
, ikinciliğe Ataköy Atatürk
Ortaokulu'ndan Şevval Boyacı, üçüncülüğe ise Özel İstanbul Koleji'nden Beren Karasu
değer görüldü.
Yarışmada mansiyon ödüllerini ise Özel İstanbul Koleji'nden Defne
Nil Gülekim, Cemre Julianna Wise, Bahçelievler Kazım Karabekir
Ortaokulu'ndan Büşra Zengin
, Halkalı
İMKB Yavuz Sultan Selim
Ortaokulu'ndan Yusuf Ziya
Ertem ile Ali Fuat Cebesoy
Ortaokulu'ndan Ayşe Zehra Karaman
aldı.
Ressam Burhan Doğançay
'ın başlattığı yarışmanın jürisinde ressam Süleyman Saim Tekcan, küratör ve sanat eleştirmeni Beral Madra
, küratör Vasıf Kortun
ile küratör Mehmet Lütfi Şen
yer aldı.
"Yarışma şehrimize değer katan projelerimizden biridir"
Ödül törenine konuk olan İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İstanbul'un sanata ilham veren şehirlerden biri olduğunu anımsatarak, "Bizler şehrimizin taşıdığı hazineyi geleceğe ulaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu yıl 15.sini gerçekleştirdiğimiz bu yarışma da şehrimize değer katan uzun soluklu projelerimizden biridir." dedi.
Duran, yarışma vasıtasıyla 100 binden fazla çocuğun sanatla buluştuğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:
"Ayrıca çocuklar tarafından yapılan resimler biz büyüklere de çocuklarımızın saf, özgün ve ön yargısız gözlerinden şehvetle geleceğe bakma imkanı sağlamıştır. Küçüklerin katıldığı bu büyük yarışma ile geleceğe ressamların yetişmesine de önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz."
"Burhan Doğançay bu coğrafyadan ilham aldı"
Jüri üyelerinden Mehmet Lütfi Şen de uzun yıllardır devam eden yarışmanın, sürdürebilir olmasından dolayı çok değerli bir etkinlik olduğunu söyledi.
Şen, yarışmanın İstanbul'daki çocuklara kültür bakımından bir katkı sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Yarışma düzenli ve devamlı olduğu için üretmeye devam ediyor. Aynı zamanda Burhan Doğançay'ı da çocuklara tanıttı. Doğançay her zaman büyük mücadeleler verdi ve doğru yerde durmasını bildi. Onun bütün dünyaya kendisini hayran bırakan ve 115 müzede yer alan eserleri, bu coğrafyadan beslendi ve bu şehirden ilham aldı."
"Seçim yapmakta oldukça zorlandık"
Doğançay Müzesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Özbudak ise Türk resim sanatının önemli sanatçılarından olan Burhan Doğançay'ın bugüne kadar 4 bin 500'den fazla eser ürettiğini, 115 ülkeyi ziyaret ederek, binlerce fotoğraf çektiğini aktardı.
Özbudak, Doğançay'ın bu yarışma ile dünyaca ünlü ressamların ortaya çıkmasına vesile olmak istediğini belirterek, "Bu seneki yarışmamıza da, daha önceki yıllarda olduğu gibi çok güzel eserler geldi. Bunlar arasında seçim yapmakta oldukça zorlandık." ifadelerini kullandı.
Ödül töreninde ayrıca İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
Çok Sesli Çocuk Korosu davetlilere mini bir konser verdi.