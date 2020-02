15. Dönem ASTTASAK Eğitimi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Biz Metehan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan 2200 yıllık Türk tarihinin çizgisinden hiçbir zaman ayrılmadık, bundan sonra da ayrılmayacağız." dedi.

Balıkesir'de 15. Dönem Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi"ni tamamlayan 2123 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığındaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, eğitimi birinci olarak tamamlayan Mahmut Enes Cömert yaş kütüğe plaket çaktı.

Öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesinden sonra bir konuşma yapan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Milli Savunma Üniversitesinin Türk tarihinin en acı ihanetlerinden birisi olan 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünden sonra kurulduğunu hatırlattı. 13 bin civarında öğrenciyle eğitim ve öğretime devam ettiklerini anlatan Afyoncu, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda Milli Savunma Üniversitesiyle ilgili yurt dışında bazı amatör, ortalığı karıştıran kurumların yorumları oldu. Biz Metehan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan 2200 yıllık Türk tarihinin çizgisinden hiçbir zaman ayrılmadık, bundan sonra da ayrılmayacağız. Bizim bütün eğitim ve öğretim programlarımız, müfredatımız herhangi bir yerin yardımına ihtiyacı olmadan Türk milletinin milli çizgisi uğrunda kurulmuştur ve bundan sonra da o şekilde işlemeye devam edecektir."

Afyoncu, mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:

"Hayatınız boyunca anne ve babanızın hayır duasını alın. Aile, Türkleri tarih boyunca bu zor coğrafyada ayakta tutan en önemli kurumdur. Anne ve babasının hayır duasını almayanın ne kendisine ne devlete ne de millete hiç kimseye faydası olmaz. Her zaman için anne ve babanızın hayır duasını alacaksınız. Onların emeklerini hiçbir zaman ödeyemezsiniz, ömür boyu yanlarından ayrılmayacaksınız. Meslek hayatınız boyunca her zaman seçilmiş otoritenin ve demokrasinin emrinde olacaksınız. Hangi şartlar altında olursa olsun, bağlı olacağınız yer halkın oylarıyla seçilmiş sivil otoritedir. Orta Asya'dan günümüze kadar uzanan çizgide Alparslan'ın, Fatih'in, Mustafa Kemal Atatürk ve dedelerimiz Milli Mücadele'yi hangi gaye için yaptıysa o değerlerden hiçbir zaman ödün vermeyeceksiniz."

Okul Komutanı Topçu Albay Yüksel Kolcu da her Türk gencinin değişmeyen görevinin Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak olduğunu vurguladı. Kolcu, öğrencilerin Ömer Halisdemir'in destansı kahramanlığını, onurlu duruşunu hiçbir zaman unutmamaları gerektiğini belirtti.

"En mutlu günümüz bugün, gururluyuz"

Amasya'dan oğlu Aziz Sağlam'ın mezuniyet törenine katılan Sefer Sağlam ise "Şehit olan kardeşimizin ismini oğlumuza vererek onu yaşattık. Bu bizim için büyük bir onur ve gururdur. Memleket için bir şehit verdik, oğlumuz da asker oldu. En mutlu günümüz bugün, gururluyuz." dedi.

Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hava Tümgeneral Olcay Yılmaz, Garnizon ve 9. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan ile personel ve kursiyerlerin aileleri katıldı.